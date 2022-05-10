Окупанти вдарили по Миколаївщині, є потерпілі

У Миколаївській області через обстріл поранено 15 людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби на Миколаївщині поранення отримали 15 людей, дітей серед потерпілих немає.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

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"Загалом, станом на сьогоднішній ранок (10 травня – Ред.), у миколаївських лікарнях перебуває 163 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", – йдеться у повідомленні.

За її словами, всі постраждалі доправлені до медичних закладів та отримують необхідну допомогу.

Ситуація у Миколаєві