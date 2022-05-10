Окупанти вдарили по Миколаївщині, є потерпілі

У Миколаївській області через обстріл поранено 15 людей. Фото: колаж "Сьогодні"
Минулої доби на Миколаївщині поранення отримали 15 людей, дітей серед потерпілих немає.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок (10 травня – Ред.), у миколаївських лікарнях перебуває 163 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", – йдеться у повідомленні.
За її словами, всі постраждалі доправлені до медичних закладів та отримують необхідну допомогу.
Ситуація у Миколаєві
- Російські окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки.
- Майже місяць місто перебувало на межі гуманітарної катастрофи. У Миколаєві пошкодили водопровід, тому мешканці змушені були шукати різні виходи.
- Підвезення технічної води відбувалося для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема. Деякі жителі навіть виставляли під час дощу відра, щоби запастися водою.
- Ворог нещадно б'є по Миколаєву забороненими касетними снарядами. Про це повідомляє ОК "Південь".
- ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.