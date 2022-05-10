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Окупанти вдарили по Миколаївщині, є потерпілі

Марія Дмитренко
10 травня, 12:15
Армія РФ продовжує обстрілювати українські міста, від цього страждають мирні жителі

У Миколаївській області через обстріл поранено 15 людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби на Миколаївщині поранення отримали 15 людей, дітей серед потерпілих немає.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

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"Загалом, станом на сьогоднішній ранок (10 травня – Ред.), у миколаївських лікарнях перебуває 163 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", – йдеться у повідомленні.

За її словами, всі постраждалі доправлені до медичних закладів та отримують необхідну допомогу.

Ситуація у Миколаєві

  • Російські окупанти обстрілюють Миколаїв ракетами. Внаслідок обстрілів пошкоджено газові комунікації, електропідстанція, об'єкти промисловості, приватні будинки.
  • Майже місяць місто перебувало на межі гуманітарної катастрофи. У Миколаєві пошкодили водопровід, тому мешканці змушені були шукати різні виходи.
  • Підвезення технічної води відбувалося для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема. Деякі жителі навіть виставляли під час дощу відра, щоби запастися водою.
  • Ворог нещадно б'є по Миколаєву забороненими касетними снарядами. Про це повідомляє ОК "Південь".
  • ЗСУ звільнили кілька населених пунктів на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.