Окупанти вдарили по Сєвєродонецьку, багато поранених

Окупанти обстріляли Сєвєродонецьк. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області окупанти обстріляли Сєвєродонецьк. Російські військові влучили у лікарню, житлові будинки, хімзавод та технікум. У результаті поранення отримали щонайменше 9 цивільних людей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Реклама

Загалом за минулу добу загарбники здійснили 11 артилерійських атак по місту.

"Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Попри обстріли, вона продовжує працювати", – зазначив Гайдай.

Ситуація у Луганській області

Білогорівка в Луганській області стала для окупантів другою "Чорнобаївкою". Там українські військові вчергове розбили супротивника, який намагався навести понтонну переправу, – розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Українські військові зруйнували автомобільний міст між Сєвєродонецьком та Рубіжним, транспортного сполучення більше немає. Міст знищили, бо росіяни пробивалися до Рубіжного.

Крім того, російські окупанти 8 травня влучили у водоканал, мешканці Луганщини залишилися без води – її доводиться розвозити у цистернах.

За словами Гайдая, кількість атак, обстрілів та авіаударів значно зросла, у тому числі у напрямку Попасної та Лисичанська. У Рубіжному теж важка ситуація, але наступ ворога стримують – більше того, там було підбито п'ять танків, росіяни втратили десятки солдатів.

Раніше ми писали: