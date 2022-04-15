Окупанти вкрали з відділення поліції в Чорнобилі радіоактивні предмети

Окупанти вкрали радіоактивні предмети/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що російські окупанти, відступаючи з Чорнобиля, вкрали з поліцейської дільниці відібрані у сталкерів радіоактивні предмети.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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"Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцію прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян. Вони зникли та ми розуміємо, що вони зараз знаходяться в посилках з Білорусі в бік Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки", — зазначив Монастирський.

Журналісти CNN знайшли в Чорнобилі радіоактивний пайок окупантів

У Чорнобилі, який протягом місяця утримували російські окупанти, журналісти знайшли коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Її рівень радіації у 50 разів перевищував природний рівень.

Військові утримували Чорнобиль протягом місяця і більшу частину часу діяли у заражених районах.