Окупанти знищують обстрілами село на Херсонщині (фото)

Збройні сили РФ продовжують обстрілювати територію Нововоронцовської громади Херсонської області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують нищити, завдаючи обстрілів, село Осокорівку на Херсонщині. Вже розпочато розслідування.

Про це повідомила в Facebook Херсонська обласна прокуратура.

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Яка ситуація

Здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, Збройні сили РФ продовжують систематично обстрілювати територію Нововоронцовської громади Херсонської області. Внаслідок чергового ворожого мінометного обстрілу села Осокорівка пошкоджено приватні будинки, господарські приміщення та об'єкти комунальної власності", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Фото – Херсонська обласна прокуратура.

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Фото – Херсонська обласна прокуратура.

Нагадаємо, The Washington Post написала, що Росія готується незабаром анексувати нові великі території України шляхом проведення там псевдореферендумів.

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