Окупанти в шоці від контратак ЗСУ на Миколаївсько-Херсонському напрямку – перехоплення

СБУ перехопила розмову окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні
На Миколаївсько-Херсонському напрямку контратаки наших військових шокували окупантів. СБУ перехопила розмову двох російських військових, загарбник скаржився другові, що вони потрапили під роздачу і на цьому напрямку справжнє пекло.
"Спочатку "Градами" накрили, нах*й. Потім, тільки трохи оговталися: *бать, мінометом! У мене прямо 10 метрів від окопа... *бать... В окоп, коротше, застрибнув: як у** ало... Сидиш у окопі, п***ець: "Господи, бл**! Тільки не в окоп, тільки не в окоп! Коротше, бл * ліс ліс горить – ну, п***ец! Просто пекло якесь, на**й! – поділився тим, що відбувається, окупант.
Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 12 червня
Перехоплення розмов російських військових
- Родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив усю роту на війні в Україні, а сам утік додому.
- Дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні. В одному з перехоплень з'ясувалося, що солдати РФ не хочуть йти вперед. Також вони не довіряють своїм командирам.
- Один з військових поскаржився, що вони страждають від спеки, оскільки російське командування видало їм лише теплу форму.
- З Маріуполя привезли 10 повних КамАЗів з "вантажем 200". Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його дружиною, опублікованого СБУ.
- 3 квітня СБУ перехопила розмову російського солдата зі своєю сестрою, де він скаржиться на керівництво, яке взагалі не цінує військових.
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні, займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що щодня їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок з трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колег просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили – іншій вдається пройти.