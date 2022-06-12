Окупанти в шоці від контратак ЗСУ на Миколаївсько-Херсонському напрямку – перехоплення

СБУ перехопила розмову окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

На Миколаївсько-Херсонському напрямку контратаки наших військових шокували окупантів. СБУ перехопила розмову двох російських військових, загарбник скаржився другові, що вони потрапили під роздачу і на цьому напрямку справжнє пекло.

"Спочатку "Градами" накрили, нах*й. Потім, тільки трохи оговталися: *бать, мінометом! У мене прямо 10 метрів від окопа... *бать... В окоп, коротше, застрибнув: як у** ало... Сидиш у окопі, п***ець: "Господи, бл**! Тільки не в окоп, тільки не в окоп! Коротше, бл * ліс ліс горить – ну, п***ец! Просто пекло якесь, на**й! – поділився тим, що відбувається, окупант.

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Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." про втрати ворога станом на 12 червня

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Перехоплення розмов російських військових