Окупанти другий день масово відводять війська поблизу Ізюма

Окупанти почали відводити війська від Ізюма. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області поблизу Ізюма окупанти масово виводять війська з території населених пунктів Борова та Богуславка в напрямку Куп’янська. Відведення сил відбувається другий день поспіль. Водночас, у прилеглих селах залишається велика кількість ворожої техніки.

Про це повідомила Борівська селищна рада в Facebook.

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За данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка.

"Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів.

Ймовірно, у окупантам не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування.

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Обстановка на Ізюмському напрямку