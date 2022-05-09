Окупанти другий день масово відводять війська поблизу Ізюма

Окупанти почали відводити війська від Ізюма. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харківській області поблизу Ізюма окупанти масово виводять війська з території населених пунктів Борова та Богуславка в напрямку Куп’янська. Відведення сил відбувається другий день поспіль. Водночас, у прилеглих селах залишається велика кількість ворожої техніки.
Про це повідомила Борівська селищна рада в Facebook.
За данимии аерофотозйомки, велика кількість живої сили і техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин. В полях поблизу сіл замаскована ворожа техніка.
"Для мирних жителів таке зосередження ворожих військ несе значні безпекові загрози. Також небезпечно зараз відвідувати ліси, посадки, зокрема в місцях, де перебували російські військові. Там можуть бути міни і розтяжки", – йдеться в повідомленні.
Крім того, в окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в пустих будинках місцевих жителів.
Ймовірно, у окупантам не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування.
Обстановка на Ізюмському напрямку
- Військовий експерт Олег Жданов переконаний, що Ізюмський напрямок найважливіший із усіх, але там ще не розпочався очікуваний усіма контрнаступ на армію Російської Федерації. Проте саме цей напрямок військовий експерт називає найскладнішим та найважливішим.
- Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович днями сказав, що наступ окупантів на Ізюм уже провальне.
- 5 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія намагається покращити позиції в районі Ізюму, заодно захопивши Рубіжне та Попасну.