Окупанти випустили ракети по Львівській області, є постраждалі

Вранці в суботу окупанти завдали ракетного удару по Львівській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти близько 4-ї ранку 25 червня завдали ракетного удару по військовому об'єкту в Яворівському районі Львівської області. Ракети були запущені з Чорного моря.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За його інформацією, дві ракети вдалося збити, чотири, на жаль, долетіли.

В результаті постраждали чотири людини – одна середнього ступеня важкості, троє відбулися легкими пораненнями. Постраждалих госпіталізували. Пожежу на місці влучення ракет локалізовано, розповів Козицький.

Голова Львівської ОВА також подякував за роботу Повітряному командуванню "Захід" Повітряних сил ЗСУ та підрозділам ДСНС.

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Окупанти за ранок випустили по Україні понад 50 ракет

Вранці 25 червня російські військові випустили по Україні десятки ракет з території Білорусі, ймовірно, з Наровлі (Гомельська область), а також з акваторії Чорного моря. Вибухи, зокрема, було чути в Київській, Чернігівській, Житомирській та інших областях.

Вранці по всій території України було оголошено повітряну тривогу. По Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Житомирській областях сумарно було випущено 52 ракети, інформація щодо інших областей уточнюється. Крім того, окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти з "Градів", "Ураганів" та інших видів озброєнь.

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Телеведучий Олексій Бурлаков розповів глядачам "Україна 4.5.0." всі деталі нічного жаху: ворог завдав ракетних ударів авіацією з території Білорусі та Чорного моря – найбільше постраждала Житомирська область. Усі подробиці на відео.