Окупанти вивозять дітей з України і зомбують їх пропагандою: Денісова заявила про геноцид

З України до РФ примусово депортують дітей, заявила Людмила Денісова / Фото: Колаж: Сьогодні

Українських дітей з окупованих територій примусово вивозять до РФ, їхню національну ідентичність знищують пропагандою. Також окупанти змушують брати участь у війні проти України вихованців так званих "кадетських корпусів" з окупованих територій.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За словами Денісової, вона на зустрічі з делегацією міжнародної неурядової організації Save the Children зосередила увагу на примусовій депортації окупантами громадян України на територію РФ, зокрема дітей.

"Вивезених українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окупант планує віддати на усиновлення за спрощеною процедурою у російські прийомні сім'ї. Після чого документи, які підтверджують українське походження дітей, будуть знищені", – повідомила омбудсмен.

Вона розповіла, що "в Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України нашим дітям нав'язують вивчення російської мови та пропаганди, знищуючи національну ідентичність".

"У Криму та ОРДЛО посилюється мілітаризація українських дітей. Серед вихованців так званих "кадетських корпусів", яких окупанти змушують брати участь у воєнних діях проти України, вже є дві жертви", – пише Денісова.

Як наголосила омбудсмен, усі ці дії РФ підпадають під визначення геноциду українського народу.

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Також вона повідомила, що на гарячу лінію Уповноваженого Верховної Ради вже надійшли звернення про розшук зниклих безвісти 1889 дітей.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що окупанти депортували з України 1,1 млн осіб, серед яких майже 200 тисяч дітей.

Окупанти використовують українських дітей для пропаганди війни

Росія використовує українських дітей у заходах на підтримку війни проти України. В окупованому Севастополі пройшов музичний марафон "Zа мир без нацизму".

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Окупанти присвятили пропагандистський захід пам'яті людей, яких "закатували фашисти – українські націоналісти".

До цього заходу долучили і дітей, одягнених у військову форму та з прапорами РФ.