Окупанти вивозять награбоване та змушують підприємців перейти на рублі – Генштаб

Військові РФ намагаються змусити українських підприємців перейти на рублі / Фото: Колаж: Сьогодні

На тимчасово зайнятих територіях росіяни використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Окупанти займаються мародерством та вивозять награбоване майно. Військові РФ намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій", – йдеться у повідомленні.

Протиправні дії щодо українців

Крім того, росіяни вивозять майно, що було награбоване.

"На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України", – йдеться у повідомленні.

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В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Відбиття ворожих атак

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу "Орлан-10".

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