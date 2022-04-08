Окупанти закінчують підготовку до наступу на Донбасі – Генштаб

Окупанти готуються до наступу / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти продовжують підготовку до наступу на сході України. Противник зосередився на захопленні Маріуполя, наступу в районі Ізюму, прориві оборони Об'єднаних сил у Донецькому напрямку.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Ситуація за напрямками
- На Південнобузькому напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ.
- Тим часом ворог завершує відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу в Брянській та Курській областях. Основну увагу приділяють відновленню ділянок залізниці з Куп'янська в Харків, Ізюм та Сватове.
- У Харківському напрямку ворог продовжує блокувати Харків. Щоб не допустити наступу наших військ, загарбники ставлять мінно-вибухові загородження. У тимчасово зайнятому Ізюмі бойовики т.зв. "ДНР" незаконно перевіряють документи, обшукують людей та приміщення.
- Підрозділи РФ зосередили зусилля на захопленні Попасної, Рубіжного та Маріуполя, ведуть штурм на більшості напрямків. Проте їхні спроби безуспішні.
Ворог не перестає завдавати авіаударів та обстрілювати цивільну інфраструктуру, у тому числі за допомогою реактивних систем залпового вогню. Її зафіксували у районах н.п. Кремінна, Сєверодонецьк, Новотошківське, Попасна, Новозванівка, Суха Балка, Новоселівка Друга, Степове, Троїцьке, Новобахмутівка, Мар'їнка та Солодке.
У Донецькій та Луганській областях за 7 квітня ЗСУ відбили сім атак ворога, окупанти зазнали великих втрат:
- 4 танки;
- 2 артилерійські системи;
- 10 одиниць броньованої техніки;
- 11 – автомобільної техніки супротивника.
Авіація Повітряних сил продовжувала завдавати ударів по місцях накопичення військ противника.
Що відбувається у Білорусі
Збройні сили Білорусі проводять підготовку на полігонах у всій країні. Близько чотирьох батальйонних тактичних груп залучено для охорони українсько-білоруського кордону. Є можливість нанесення ракетних та авіаударів з території Білорусі по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України.
За наявною інформацією, на території Білорусі відбувається відбір так званих добровольців-білорусів для комплектування нових підрозділів приватної військової компанії.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків – 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблів/катерів – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4.