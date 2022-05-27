Окупанти замінували узбережжя Каховського водосховища – Запорізька ОВА

Російські військові хочуть закріпитися та утримати свої позиції в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Запорізькому напрямку російські окупанти будують третю лінію своєї оборони, а також перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України.
Про це повідомила в Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.
Що відбувається
Як зазначається, інженерні підрозділи окупантів замінували узбережжя Каховського водосховища.
"Це все свідчить про те, що Росія намагатиметься тримати окуповані території під своїм контролем. З цією ж метою ворог активізував трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів на окупованих територіях через наявні та засоби телерадіомовлення", – йдеться в повідомленні.
Водночас росіяни обстріляли село Новояковлівку. Через постійні обстріли проводиться евакуація мешканців села з небезпечної зони.
"У Бердянську окупанти намагаються переконати місцевих перейти на мобільні мережі російських операторів. Мовляв, українські працюють нестабільно. При цьому вже неодноразово робота вітчизняних мобільних операторів спеціально "глушилася" російськими військовими", – зазначають в адміністрації.
Крім цього, в Мелітополі загарбники планують роздавати російські паспорти:
"Звісно, ці псевдодокументи не дадуть жодних привілеїв мешканцям окупованих територій – вони не дадуть права виїхати в Росію чи уникнути примусової мобілізації, отримувати соціальні виплати, вільно переміщатися тощо. Натомість ті, хто погодиться на отримання таких "паспортів", точно відповідатимуть за законом України після нашої перемоги, адже в нашій державі подвійне громадянство заборонене".
Зазначається, що мелітопольський "гауляйтер" Євгеній Балицький отримав підозру від СБУ – він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Тепер зраднику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також оголошено підозру російському генералу Міхаілу Зуську, який командував окупантами на Запоріжжі. За даними української спецслужби, генерал-лейтенант 58-ї армії Росії віддав наказ свідомо нищити населені пункти Запорізької області у березні 2022 року. У результаті злочинних дій загинули та були поранені мирні мешканці, зруйновані приватні домівки, об’єкти критичної та цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, російські окупанти найбільше запускають ракет по Луганській області. У четвер, 26 травня, повітряні сили ЗСУ збили одну з них.