Окупанти запустили ракету по Хортиці, спалахнула пожежа

Росія атакувала ракетами острів Хортиця. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю. Близько 10:00 окупанти влучили по острову Хортиця. Обійшлося без руйнувань інфраструктурних об'єктів.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної держадміністрації.

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Ракета влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу.

"Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено. За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Ворог вже вдруге зазіхає на святая святих – серце козацтва та колиску державності – острів Хортиця.

Попереднього разу російські військові випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі Преображенського мосту , а друга – пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

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Виїзд з міста закритий

Через напружену ситуацію тимчасово обмежили виїзд з Запоріжжя. Все для того, щоб змогли заїхати машини, які чекають на в'їзд у місто вже кілька діб. Евакуаційні коридори у бік міста будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру.

"У зв'язку з напруженою ситуацією безпеки евакуаційні коридори у напрямку м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру. Наразі головне завдання – перемістити велику кількість машин у м. Запоріжжя, які очікують на в'їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежений", – йдеться у повідомленні.

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