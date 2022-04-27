"Остаточно знищив репутацію Росії за два місяці". Подоляк жорстко потролив Лаврова

Михайло Подоляк заявив, що Сергій Лавров остаточно знищив репутацію Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогодні, Україна має шалену підтримку, чого не скажеш про Росію. Зокрема, це відбувається через абсурдні заяви міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Подоляк різко розкритикував заяви Лаврова, які не мають причинно-наслідкового зв'язку.

"Є в них такий пан Лавров, який постійно робить заяви і він на повному серйозі каже: ми прийшли в іншу країну, там вбиваємо дітей, людей, але ми вважаємо, що ця країна сама на себе напала, тому ми, напевно, можемо використати і ядерну зброю. Ну тобто логіка в цього пана вона досить дивна. Але, на жаль, світ довго вважав, що росіяни мають інтелект. Але ми бачимо по цих персонажах, що інтелекту... Вони не можуть причинно-наслідкові зв'язки встановлювати, вони не розуміють на скільки це абсурдно звучить", – сказав радник глави ОП.

За розмислами росіян, пояснює Подоляк, Україна напала сама на себе, коли перед цим активно витрачала кошти на інфраструктуру, країна була відкритою, люди мали можливість подорожувати. І за якоюсь хворою логікою, Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю.

"Ну ви розумієте абсурдність цього пана? Як з ним можна в житті спілкуватися, тобто що можна з ним обговорювати, який в нього є інтелект. І так само всі інші пани, які з Російської Федерації. Між тим треба розуміти, що якщо вони про це постійно говорять, то безумовно такі плани абсолютно можливі", – переконаний Подоляк.

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Росію засуджують всі цивілізовані країни

Радник глави Офісу президента вважає, що ключовою проблемою Росії є те, що в них немає аналізу. Вони не аналізують ризиків і наслідків своїх дій, мислять лише на крок вперед. Гадають, що напад на іншу країну не потягне за собою наслідків:

"Не зважаючи на те, що шістдесят два дні вони мають, м’яко кажучи, не дуже успішну війну в Україні, тим не менш, вони продовжують казати, що вони можуть щось зробити і не отримати за це відповіді. Так от, не буде такого. Вже зрозуміло, що Російська Федерація буде набагато більше втрачати, ніж щось отримувати. Заяви наших партнерів чітко кажуть, що буде не тільки дзеркальна відповідь, а буде набагато жорсткіша відповідь".

Російська Федерація зазнала успіху лише в одному, каже радник, у проведені дерусифікації світу. Сьогодні немає жодної цивілізованої країни, яка б сприймала Росію хоч з якоюсь долею позитиву.

"Тобто синонім слова зло є слово росіянин. Оце дуже потужно і дуже ефективна компанія. Я скажу, що "менеджери" цієї компанії, "операційні директори", яких там винайняли в Російській Федерації, я б все ж таки якусь премію їм заплатив за це. Тому що за два місяці практично знищити репутацію країни, знищити в глобальному сенсі це не вдавалося нікому", – сказав Подоляк.

Він жартує, що навіть спільна пропагандистська компанія України і США не дала б такого ефекту. Тому це унікальна історія.

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"Тобто ці пани, включаючи Лаврова, феноменальні люди. І я би їм всім якусь премію би придумав за дерусифікацію в історичному розрізі і виплатив би цю премію. Це було би все таки дуже ефектно й дуже правильно".

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