Оточення Путіна занепокоїлося розв‘язкою ситуації у Росії

Арестович розповів про настрої в оточенні Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у Кремлі гуртуються навколо президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав телеведучій Олені Цинтилі в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Поки немає відомостей, що вони там конфліктують. Навпаки, є відомості, що вони гуртуються навколо Путіна, і ось чому. Невдалий кінець війни для них означає невдалий кінець режиму. Кінець режиму в Росії закінчується завжди однаково – фізичною смертю. Вони зараз борються за виживання", – сказав радник ОПУ.

На думку Арестовича, в Кремлі непокоються через "розвиток обстановки всередині самої Росії".

"Звідси – консолідація. Там є люди, які говорять, що мають стратегію виходу з ситуації, і це мирні перемовини. Ця стратегії є спробою лишитися при владі та ресурсах. А є інша – давайте воювати до останнього кінця. І вона поки що перемагає", – зазначив він.

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Олексій Арестович підкреслив, що стратегія про війну до кінця, мабуть, не перемагатиме завжди, але на розкол російських кіл ще рано розраховувати.

Радник ОПУ також повідомив, що росіяни обговорюють плани наступу на Київ. Він переконаний, що при спробі їх здійснення окупантів чекає на провал.

"Мати плани – не означає здійснити їх, а навіть здійснити – не означає дійти до Києва, Харкова і Сум. Росіяни дискутують із цього приводу між собою, допускаючи це як варіант чи спосіб дій. Але я в це не дуже вірю. Якщо ми рознесли елітні підрозділи, то ось ця мобілізована маса, яку вони набирають, точно не виконає жодних завдань під Києвом", – сказав він.

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На думку Арестовича, ЗСУ неодмінно розгромлять ворога в разі наступу.

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