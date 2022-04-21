ОПЗЖ змінює вивіску: у Раді створили нову депутатську групу

Замість ОПЗЖ у Раді з'явилася ПЗЖМ. Лідером залишився Юрій Бойко / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої було припинено, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

Про це повідомив нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Головою групи став Юрій Бойко, який раніше очолював фракцію ОПЗЖ.

Також до складу ввійшли: Олег Волошин, Юрій Загородній, Володимир Кальцев, Олександр Колтунович, Сергій Льовочкін, Михайло Макаренко, Суто Мамоян, Михайло Папієв, Олександр Пузанов, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Віталій Борт, Сергій Дунаєв, Юлій Іоффе, Олександр Качний, Сергій Ларін, Юлія Льовочкіна, Григорій Мамка, Василь Німченко, Олександр Пономарьов, Микола Скорик, Віктор Чорний, Наталія Королевська, Юрій Солод.

Ситуація з ОПЗЖ

Рада нацбезпеки та оборони 14 квітня призупинила діяльність фракції ОПЗЖ у Верховній Раді.

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12 квітня Служба безпеки України спіймала голову партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Політика, якого звинувачують у державній зраді, відправили під арешт.

Раніше нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Ківі було повідомлено про підозру в держзраді та публічних закликах до зміни кордонів України.

Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Вадим Столар і ще низка депутатів написали заяви про свій вихід із фракції ОПЗЖ.

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8 квітня Держбюро розслідувань України викрило помічників народних депутатів чинного скликання від партії ОПЗЖ у причетності до колабораційної діяльності. Вони займалися координацією поширення фейків про ситуацію в нашій країні.