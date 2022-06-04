Орки підтягують "гарматне м’ясо": Гайдай розповів про ситуацію в Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку нацгвардійці підбили ворожий танк і полонили двох орків. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, підтягуючи "гарматне м’ясо" з мобілізаційного резерву. Водночас у місті тривають вуличні бої.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Яка ситуація

За інформацією Гайдая, сам Сєвєродонецьк штурмують окупанти, точаться бої:

"Наші захисники намагаються ворога посунути. Нацгвардійці в місті підбили ворожий танк та взяли в полон двох орків. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали "на навчання".

Вчора, 3 червня, окупанти намагалися оточити українські війська в районах Сєвєродонецька та Лисичанська, але ЗСУ не дали їм захопити села Метьолкіне та Білогорівку.

Також Сергій Гайдай повідомив, що російські військові знову наступали на Устинівку, але успіху не мали. Водночас у Гірському загинула мати з дитиною.

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"Загалом за минулу добу на Донбасі відбито дев’ять атак ворога, знищено один танк, одну артилерійську систему, шість бойових броньованих машин, два спеціальні броньовані автомобілі та три одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПЛА "Елерон" та два БПЛА типу "Орлан-10", – зазначив Гайдай.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

Фото – t.me/serhiy_hayday.

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Фото – t.me/serhiy_hayday.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 4 червня:

Нагадаємо, розвідка Великої Британії заявила про те, що найближчими тижнями армія РФ встановить повний контроль над Луганською областю.

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