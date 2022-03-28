Звільнення Ірпеня та зрив гуманітарних коридорів: головні новини України 28 березня

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В Україні 32 день триває війна, розв'язана Російською Федерацією. Окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, не припиняють артилерійські атаки, обстріли ракетами та авіацією, спрямовані на знищення інфраструктури міст. Ми зібрали головні новини цього дня.

Удар по нафтобазі у Рівненській області

Увечері 28 березня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Люди залишаються в укриттях.

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У самому Рівному було чутно потужний вибух. Як передав місцевий житель, за 20-25 км від міста з'явився стовп диму.

Окупанти обстріляли ядерну установку у Харкові

Російські окупанти знову обстріляли ядерну установку "Джерело нейтронів", розташовану у Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ).

Докладно оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку нині неможливо через інтенсивні бойові дії.

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У Маріуполі людей ховають прямо у дворах

У Маріуполі за майже чотири тижні облоги міста російськими окупантами було вбито майже 5000 мешканців, зокрема, 210 дітей — такі підрахунки Офісу президента.

Тіла загиблих лежать на вулицях міста, постійно точаться бої. Мешканці змушені ховати померлих прямо у дворах житлових будинків.

Також Росія не дає відкрити у Маріуполі гуманітарні коридори – люди тікають із міста самостійно. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста.

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Ірпінь звільнили від окупантів

Місто Ірпінь у Київській області знову під контролем України, повідомив мер Олександр Маркушин. За його словами, у місті триває зачистка, і повертатися туди місцевим жителям наразі небезпечно.

З Тростянця вивозять поранених

Зі звільненого міста Тростянець у Сумській області евакуюють поранених та загиблих. Роблять це, не чекаючи на повну зачистку населеного пункту, оскільки ситуація дуже складна. Хворі та поранені вже кілька тижнів не отримують медичної допомоги, а тіла розстріляних лежать просто неба.

Скасували гуманітарні коридори

Українські розвідники повідомили, що окупанти можуть зірвати евакуацію українців і наразити їх на небезпеку – через це плани з гуманітарних коридорів змінилися. 28 березня евакуація з них не проводилася. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Армія РФ зазнала величезних втрат в Україні

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України складають 17 000 осіб особового складу, а також ЗСУ знищили 1 694 броньованих машин окупантів та багато іншої техніки.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили у ЗСУ.

Росія набирає на війну навіть карних злочинців

Військові комісаріати Росії продовжують набирати громадян для створення так званих "добровольчих" підрозділів. Основною вимогою до кандидатів є задовільний стан здоров'я, а досвід роботи на військовій службі не потрібен – забирають навіть людей із судимістю.

Готують нові фейки

Росія готує серію фейкових відео та фото з метою дискредитувати українську армію у зв'язку зі збільшенням випадків здавання російських військовослужбовців у полон.

Про це йдеться у секретному наказі Міністерства оборони, який виклали у мережу хакери з групи Anonymous.

Зеленський розповів, якою буде перемога

Президент України дав інтерв'ю виданню The Economist, у якому розповів, як виглядатиме перемога України у війні з Росією. .

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, який у нас є", – сказав Володимир Зеленський.

ОПЗЖ розпалася

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив, що партія припиняє свою роботу . Сам парламентарій зараз не в Україні.

"Дія партії припинена! Війна змінює все! Світ до 24 лютого і після – це два різні світи", — заявив Рабинович.

Час та місце переговорів України та РФ

Переговори України та Росії пройдуть 29 березня у Стамбульському палаці Долмабахче в Туреччині. Очікуваний час початку переговорів – 10:30 за місцевим часом.

Загрози від Путіна

Російський олігарх Роман Абрамович прилетів до Росії із запискою від президента України Володимира Зеленського для Володимира Путіна. На це глава РФ відповів, що "всіх знищить", повідомляє The Times із посиланням на джерело.

Європа не поступилася шантажем Росії

Міністри енергетики країн G7 прийняли рішення, що їхні держави не погодяться на вимогу РФ платити за газ у російських рублях.

Європа вказує, що така вимога є порушенням договорів, де зазначено валюту розрахунків — долари чи євро.

У США вручили премії "Оскар"

У ніч із 27 на 28 березня у Лос-Анджелесі відбулася 94-а церемонія вручення премій "Оскар". Традиційно вручення золотих статуеток відбулося у театрі "Долбі" на бульварі Hollywood.

Багато зірок, що з'явилися на червоній доріжці премії, доповнювали свої образи жовто-блакитною позначкою або нагрудною хусткою у кольорах українського прапора. На самій церемонії також згадали про війну, але що Росія напала на Україну, не сказали.

Продюсери "Оскара" вирішили підтримати Україну хвилиною мовчання. Під час трансляції на екрані написали, що мільйони сімей в Україні зараз потребують їжі, води, крові та медикаментів. Організатори попросили підтримати Україну будь-яким доступним способом. Росію як агресора вони не згадали, а війну назвали "конфліктом, вторгненням".