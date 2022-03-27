Звільнені села та обстріли фосфорними боєприпасами — головні новини за ніч

Українські захисники звільнили два населених пункти, а окупанти використали фосфорні боєприпаси/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ЗСУ звільнили два села у Запорізькій області

Збройні сили України звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

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"Наші бійці знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу окупантів", – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Села звільнено від окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ракета окупантів потрапила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти потрапили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. За словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.

В області була повітряна тривога/Фото: колаж: "Сьогодні"

Півміста виростила: в Ірпені окупанти вбили директора дитсадка та її чоловіка

В Ірпені російські окупанти вбили директора дитячого садка "Віночок" Ларису Осипенко. Крім того, загарбники вбили її чоловіка.

Жінку вбили разом з чоловіком/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Донеччині окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену зброю у війні проти України. Поблизу Авдіївки загарбники використовували білий фосфор.

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Боєприпаси заборонені міжнародними угодами/Фото: колаж: "Сьогодні"

З Маріуполя в Донецьк окупанти вивезли дітей без батьків

Російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії. Місцеві кажуть, що люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у важкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені і здебільшого мовчать".