Від Будапешта не побачили жодних зусиль, щоб зупинити війну – Зеленський

Зеленський дорікнув прем'єру Угорщини у відсутності допомоги. Колаж "Сьогодні"

Україна не просила у офіційного Будапешта чогось особливого. Угорщина не надала життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не продемонструвала морального лідерства.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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Президент України звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Вся Європа бажає миру. Вся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя до Будапешта або з Харкова до Кракова, або з Чернігова до Вільнюса. Вся Європа намагається зупинити війну, повернути світ. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють всій Європі, всім цивілізованим країнам? Заради чого?", – сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що звик називати війну війною, а не "спеціальною операцією". За його словами, це називається чесність, якої не вистачає пан Орбан. Можливо, він втратив її десь у контактах із Москвою.

Складні стосунки з Угорщиною