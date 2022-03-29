Від "голубка" майже нічого не лишилося. ЗСУ збили новий російський гелікоптер

Від ворожої машини нічого не залишилося / Колаж "Сьогодні"
Щодня Збройні сили України допомагають окупантам суттєво скоротити їхній авіапарк. Штаб Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що вдень вдалося збити ще один гелікоптер противника.
Про це сповіщають на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Подробиць не наводять. Проте з опублікованих фотографій можна констатувати, що вижити екіпажу було неможливо.
"Долітався "голубок"... Буде мало слів (бо фейсбуку, виявляється, це не подобається...).
Сподіваємося, що ви зрозуміли!" – йдеться у повідомленні.
Попередні перемоги
- Імовірно, окупанти втратили транспортно-бойовий гелікоптер цілодобового застосування Мі-35. Такий самий літальний апарат збили українські підрозділи ПВО 24 березня.
- Згідно зі свіжими даними Генштабу ЗСУ, 28 березня українські захисники збили 8 гелікоптерів та три літаки. Також не дозволили вдарити по мирних об'єктах двом крилатим ракетам.
- СБУ виклала переговори російського командування в момент, коли обговорювалося завдання ударів по двох селах у Луганській області, які вирішили зрівняти із землею.
- Збройні сили України у боях під Харковом ліквідували командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.