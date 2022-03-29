Від "голубка" майже нічого не лишилося. ЗСУ збили новий російський гелікоптер

Від ворожої машини нічого не залишилося / Колаж "Сьогодні"

Щодня Збройні сили України допомагають окупантам суттєво скоротити їхній авіапарк. Штаб Сухопутних військ ЗСУ повідомив, що вдень вдалося збити ще один гелікоптер противника.

Про це сповіщають на фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Реклама

Подробиць не наводять. Проте з опублікованих фотографій можна констатувати, що вижити екіпажу було неможливо.

Реклама

"Долітався "голубок"... Буде мало слів (бо фейсбуку, виявляється, це не подобається...).

Сподіваємося, що ви зрозуміли!" – йдеться у повідомленні.

Попередні перемоги