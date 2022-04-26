Від Маріуполя до Придністров'я. Подоляк назвав чотири головні тренди війни з Росією

Михайло Подоляк назвав головні тренди у війні із Росією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у політичному й військовому просторі зараз є чотири найважливіші події. Найважливішою серед них, безумовно, є необхідність звільнити захисників Маріуполю.

Про це Подоляк повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Друге найважливіше – це те, що ми бачимо відбувається на сході країни з точки зору розставляння акцентів хто є хто у сучасному світі, зокрема у військовому світі. Зрозуміло, що Україна свої акценти розставила вже дуже чітко".

Іншою важливою подією, на думку Радника керівника Офісу Президента, є постійні заяви Російської Федерації про те, що вони не зупиняться на Україні.

"Вони говорять про Придністров’я, про придністровський район Молдови. І це все має підштовхнути європейську бюрократію до більш швидких рішень щодо зброї, яку треба надавати Україні, щодо більш ефективних санкції проти Російської Федерації".

У такий спосіб, пояснює Подоляк, ескалація з боку Російської Федерації нікуди не зникає – це четверте, що потрібно враховувати на сьогодні. Тут безпосередньо задіяні російські пропагандисти.

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"Тобто їх пропаганда, мені здається, що розуму в принципі там не було, тобто ми розуміємо, що такого типу пропаганда вона не на розумі будується, а на таких звірячих інстинктах. Але сьогодні бачимо, що там дно ще можна знайти. До нього ще треба йти. І я вважаю, що всі ці дуже "чудові люди", пропагандисти російські, вони ще це дно не намацали. Думаю, ми ще побачимо трошки дивні історії в їх виконанні".

Ось ці чотири тренди, підсумовує Подоляк, точно показують, що поки що, на жаль, ми не можемо довести Росію до хоч якоїсь там тями.

"Тобто вона все ще не розуміє, що в світі на неї дивляться як на країну-ізгоя, яка руйнує в принципі всі розуміння, що таке людяність, що таке гуманізм і що таке сучасна людська цивілізація", – сказав Подоляк.

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