Від швидкості прийняття рішень Заходу щодо зброї залежить наша перемога – Єрмак

Єрмак розповів, що Україна потребує допомоги США щодо зброї / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна 47 день тримає оборону від російських окупантів, наші військові доблесно борються за всі території, але їм необхідно додаткове озброєння . Про у своєму Telegram-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, битва за Донецьку та Луганську області – це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх і в цій битві вкрай необхідно якнайшвидше отримати додаткове озброєння.
"Для України – це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їхню армію. І змінити безповоротно перебіг бойових дій. Для Кремля цей бій – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт є можливість продовжити своє існування. Для Заходу – це також важлива битва, бо від швидкості прийняття рішень щодо зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи у боротьбі з автократією", – розповів він.
Україна потребує артилерії, потрібні танки, військові літаки, крім того, потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо.
Зброя для України
- 10 квітня радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю , яке їй необхідне для захисту від Росії.
- Крім того Сполучені Штати Америки зібрали 100 дронів-камікадзе Switchblade та відправлять їх до України . Спочатку експерти США навчать групу наших військових ними користуватися, після чого найближчим часом передадуть ЗСУ.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Росія планує кампанію з дезінформації. світових ЗМІ та політиків, щоб зірвати постачання зброї в Україну.
- Союзники НАТО заявляли, що постачатимуть зброю Україні так довго, як це буде необхідно.
- Водночас уряд Великобританії розглядає варіант передачі Україні нової смертоносної зброї . Джерело The Times у міністерстві оборони припустило, що Великобританія може відправити артилерійські системи дальньої дії.
- США можуть збільшити виробництво систем Stinger та Javelin , про які просила Україна
- Європейський Союз продовжить озброювати Україну, тому що не хоче її поразки у війні . Про це заявив голова дипломатичного корпусу ЄС Жозеп Боррель.