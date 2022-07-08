Від "жесту доброї волі" до "розпаду Росії". Резніков назвав три сценарії завершення війни

Резніков заявив, що Путін програє війну у будь-якому випадку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков озвучив можливі сценарії завершення війни з Росією. За його словами, Україна не зможе змагатися з окупантами за принципом "м'ясорубка на м'ясорубку", який застосовує у війні армія РФ.

Про це Резніков сказав під час виступу на конференції Forbes.

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Три сценарії завершення війни

Перший сценарій, за словами Резнікова, можна описати як "чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний". За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України, уточнив міністр.

сценарій, за словами Резнікова, можна описати як "чергова серія жестів доброї волі росіян, як було, коли вони тікали з Київщини, Чернігівщини, Сумщини та острова Зміїний". За такого розвитку подій Україна спочатку вийде на кордони 24 лютого, далі, ймовірно, почнуться переговори про статус окупованих районів Донбасу та Криму за сприяння партнерів України, уточнив міністр. Другий варіант – поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї. "Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков.

варіант – поступова боротьба та удари по найболючіших місцях російської армії за допомогою сучасної зброї. "Ми не можемо воювати з ними за принципом "мʼясорубка на мʼясорубку". До того ж наші партнери не змогли б нас підтримати за таких обставин", – зазначив Резніков. Третій сценарій – "парад суверенітетів" у Росії та розпад країни. "Це найдовший сценарій, але ми точно побачимо його за нашого життя", – вважає міністр.

Також він зауважив, що для формування гарантій безпеки Україні варто рухатися за принципом створення нових оборонних альянсів.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вважає, що активні бойові дії зможуть закінчитися вже до кінця цього року. Допомога партнерів дуже допоможе у цьому, якщо вчасно надійде українським військовим.

Сайт "Сьогодні" писав, що радник голови ОП Олексій Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни в Україні. Радник голови ОП припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" через 2,5 роки.