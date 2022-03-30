Відведення військ РФ має на меті введення в оману ЗСУ — Генштаб

Війна триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Завершилася 34-а доба війни Росії проти України. Завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення міста Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України залишаються не виконаними противником.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Продовжується відведення підрозділів російських окупантів з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення Києва.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам'янка. Тривали заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Наносив авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху не мав.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних Сил України.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

Окупанти придумали новий фейк про українську поліцію

Російські окупанти запустили новий фейк про Україну. Вони заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це говорять, за словами окупантів, українські мери.

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"Орки запустили на своїх медіаресурсах, соцмережах та через своїх ботів хвилю брудної пропаганди. Нібито я та мери деяких інших міст заявили про те, що поліція самоусунулась і ми розпочали співпрацю з криміналітетом", – повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вілкул наголосив, що це брехня. Зараз українська поліція працює героїчно та виконує всі свої функції. У Кривому Розі жорстко стежать за правопорядком, а злочинність у рази знизилася.

"За будь-яких кримінальних проявів будемо діяти за Законом воєнного часу", – додав голова Військової адміністрації.

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