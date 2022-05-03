Папа Франциск не вірить у швидке закінчення війни, Джонсон вірить у нашу перемогу – головні цитати світових лідерів 3 травня

У світі продовжують уважно стежити за тим, що відбувається в Україні і висловлюватися на нашу підтримку.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші висловлювання світових лідерів про події в Україні та навколо неї.

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Наш друг Борис

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив перед Верховною Радою, запевнив у своїй дружбі і повідомив про постачання нової зброї.

"Ми у Великій Британії підемо за вами: ви – ведете попереду, а ми – ваші віддані друзі. Ми цим пишаємося. І я пишаюся тим, що наш посол повернулася до Києва і знову почало працювати наше посольство. Ми посилюємо та прискорюємо допомогу Україні, працюючи з більш ніж десятком країн, які постачають вам озброєння", – запевнив прем'єр Великої Британії.

Політик також торкнувся теми сліду у світовій історії сьогоднішньої боротьби України за свободу.

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"Про це розповідатимуть внукам та правнукам, що українці навчили цілий світ, що брутальні потуги агресора нічого не можуть завдати народу, який обрав волю. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою довели, що гармати і танки не можуть придушити націю, яка бореться за свою незалежність. Ось чому я вірю та знаю, що Україна переможе", – сказав Борис Джонсон.

Наші друзі з США

Тривають розмови про візит в Україну американського друга Джозефа Байдена.

"Я знаю, що президент Байден хотів би відвідати Україну, але наразі таких планів у роботі немає" , – повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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"Ми повертаємося до США, натхненні нашими зобов'язаннями, і продовжуємо нашу роботу щодо подальшої підтримки України, щоб демократія перемогла диктатуру" , – заявила речниця Палати представників США Ненсі Пелосі після відвідування Києва.

Наші друзі в ЄС

Очільник Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що новий пакет санкцій проти Росії вже на підході.

"Я впевнений, що Рада ЄС неминуче запровадить подальші санкції, особливо щодо російської нафти", – повідомив він.

Папа Римський

"Недостатньо волі для миру. Я налаштований песимістично, але ми маємо зробити все можливе, щоб зупинити війну", – заявив Папа Римський Франциск в інтерв'ю Corriere della Sera.

З вуст політиків