Папа Римський закликає до Великоднього перемир'я в Україні

Ватикан на стороні України / Фото: Колаж: Сьогодні

Папа Римський Франциск закликав до Великоднього перемир'я в Україні, яке має сприяти переговорам та миру.

Про це пише Reuters.



"Покладіть зброю!" – сказав він наприкінці богослужіння у Вербну неділю перед десятками тисяч людей на площі Святого Петра.



За словами Папи Римського, перемир'я призведе до переговорів та миру в Україні.



"Нехай почнеться пасхальне перемир'я. Але не для переозброєння та відновлення битви, а для досягнення миру шляхом реальних переговорів" , – наголосив він.

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