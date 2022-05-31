Патріарх Кирило потрапив під удар у відповідь Верховної Ради

Рада запровадила санкції проти патріарха РПЦ Кирила / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 31 травня запровадила санкції проти очільника Російської православної церкви патріарха Кирила (Гундяєва) та інших діячів РПЦ.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Рада проголосувала за введення санкцій проти патріарха Кирила, а точніше генерала ФСБ Гундяєва, та інших діячів РПЦ! Строк – 10 років. Це рішення повинна розглянути РНБО", – пише Гончаренко.

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