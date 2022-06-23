"Патріотичний хорор". Подоляк потролив Мединського за плани зняти фільм про "звільнення" Донбасу

Михайло Подоляк відреагував на висловлювання Володимира Мединського. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подолякпрокоментував плани помічника Путіна Володимира Мединського зняти фільм про звільнення Донбасу. Він поцікавився, яким може бути сюжет цієї кінострічки.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Цікаво, який сюжет? Група головорізів вторгається у щасливий регіон і починає грабувати людей, ґвалтувати жінок, будувати концтабори, розлучати сім'ї та ховати дітей у безіменних могилах? Новий жанр: патріотичний хоррор?"– міркує радник голови ОП.

До речі, до цього Мединський заявив, що після закінчення війни можна зняти фільм про "звільнення" Донбасу. За його словами, фільм "може бути не один".

"Маленька людина з великими комплексами": Подоляк поставив Медведєва на місце

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував слова заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, що через два роки України може нібито не існувати. За його словами, якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв.

"Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути увагу та самоствердитись – бризнути отрутою у бік України або загрожувати світу", – сказав Подоляк.

Він додав, що Україна була, є та буде. А ось де буде Медведєв через 2 роки – питання.

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Раніше ми розповідали, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія – спонсор тероризму. За його словами, торгівля з РФ має дорівнювати підтримці тероризму з відповідними наслідками.