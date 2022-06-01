Пентагон повідомив, що отримає Україна в рамках допомоги на 700 млн доларів: повний список

Наші хлопці чекають на нову зброю та боєприпаси до неї / Колаж "Сьогодні"

У рамках 11-го пакету військової допомоги Україні на $700 мільйонів, про який оголосив 1 червня президент США Джозеф Байден, ЗСУ отримають протиартилерійські радари, протитанкові комплекси Javelin та високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси до них.

Про це сталося відомо з опублікованого Пентагоном офіційний список допомоги.

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Що дають

"Сьогодні, 1 червня, Міністерство оборони США оголосило про санкціонування президентом скорочення в галузі безпеки на суму до 700 мільйонів доларів на користь задоволення критичних потреб України у сьогоднішній боротьбі. Цей дозвіл є 11-м вилученням обладнання із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Пакет включає:

• високомобільні артилерійські реактивні системи та боєприпаси;

• п'ять протиартилерійських радарів;

• дві радіолокаційні системи повітряного спостереження;

• одна тисяча ракет у протитанкові комплекси Javelin та 50 пускових установок;

• шість тисяч одиниць протитанкової зброї;

• 15 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;

• чотири вертольоти Мі-17;

• 15 тактичних машин;

• запчастини та обладнання.

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Нова допомога

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер повідомив раніше, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає реактивні системи залпового вогню HIMARS з радіусом дії до 80 км саме тією допомогою, яка сьогодні потрібна Україні на новому етапі війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україні можуть надати сучасні реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії, оскільки Київ пообіцяв не обстрілювати територію Росії.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, що являють собою американські ракети, як вони вплинуть на перебіг війни в Україні та чи зможуть вразити цілі на території Росії.