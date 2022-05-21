Переговори не розірвані! Подоляк чітко пояснив ситуацію з РФ

Подоляк розповів, чи продовжаться переговори з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна може поновити переговори з Росією щодо завершення бойових дій, якщо Кремль почне "адекватніше дивитися на навколишній світ".

Про це заявив радник глави Офісу президента України, учасник переговорів з РФ Михайло Подоляк в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Переговори сьогодні призупинені. Вони не завершені, ніхто не виходив із переговорного процесу як такого – це теж треба розуміти, бо є багато спекуляцій. Є дуже дивна поведінка російської сторони, яка періодично щось каже. Вона живе у своєму віртуальному світі... Вони самі собі щось "малюють" – ми тут виставили якісь пропозиції, нас не прийняли... Щоб зрозуміти Росію, треба зрозуміти – 90% того, що вони повідомляють, це брехня. Самі вигадують, самі на це відповідають", – заявив Подоляк.

Радник глави ОПУ нагадав, що Україна виклала свої позиції у Стамбульському комюніке.

"Ми після Стамбула вже мали і результати перебування російських військ у Київській області, і поведінку росіян на сході України, насамперед – у Маріуполі... Ми маємо сьогодні їхню мерзенну поведінку, коли якісь їхні дрібні щури приїжджають до Херсона і роблять заяви, що Херсон буде територією Росії... Ми маємо пласт вкрай огидної поведінки РФ, яка є неадекватною у сприйнятті себе самої", – наголосив він.

За словами радника голови ОПУ, така позиція РФ "істотно змінює переговорне тло".

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Подоляк також нагадав заяву так званого "глави Криму", колаборанта Сергія Аксьонова про те, що Херсон та Запоріжжя будуть приєднані до Росії.

"Коли вони перестануть юзати цих суб'єктів кримінального права, які мають перебувати по 10-15 років у в'язниці, перестануть їх робити публічними речниками, тоді ми вийдемо далі на нормальний переговорний процес", – пояснив він.

Зеленський висловився про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що завершення війни України з Росією буде "гібридним" – крапка повинна бути поставлена як на полі бою, так і за столом переговорів.

"Перемога точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений у цьому. Є деякі речі, які, крім столу переговорів, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація хоче нічого не віддати", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що для України перемогою у війні з Росією сьогодні стало б повернення до ліній розмежування, які існували до 24 лютого.