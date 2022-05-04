Піонтковський: 9 травня Путін оголосить важливе рішення у війні з Україною

9 травня буде важливою числом для України / Фото: Колаж: Сьогодні

Захід має намір остаточно вирішити російське питання. Путін хоче оголосити про мобілізацію. Його можуть зупинити свої ж, щоб запобігти краху Росії.

Про це політолог Андрій Піонтковський розповів в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Диктатори часто люблять містику та символічні числа. Не секрет, що для Росії та особисто для Путіна сакральним святом є 9 травня. Вже кілька тижнів поспіль точаться суперечки з приводу цієї дати і того, що чекає на нас цього дня.

Російські пропагандисти волають про мрію стати ядерним попелом, ще дехто говорить, що Путін оголосить загальну мобілізацію. Що все ж таки може статися, розповів Андрій Піонтковський, російський математик, журналіст, політичний діяч.

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Насамперед Україна пережила надважливий тиждень, починаючи з історичного візиту Блінкена й Остіна до Києва. Цей тиждень перевернув систему міжнародних відносин, вважає Піонтковський:

"Склалася воєнна коаліція сорока найбільш розвинених промислових держав світу на чолі з Україною і Сполученими Штатами, які поставили свої завдання: не тільки перемога в Україні, відновлення її територіальної цілісності, але й ослаблення Росії до такої міри, щоб вона не змогла більше в майбутньому здійснювати подібні агресії. Це серйозніші зміни в позиції західних держав, ці слова підтверджуються величезними постачаннями зброї, що робить перемогу України, перемогу всієї світової спільноти незворотною".

Наступний тиждень також буде надважливим, наголошує Піонтковський. Поки що Москва ще не сформулювала свою відповідь на цю абсолютно нову ситуацію, на неминучість своєї поразки. Зараз спостерігаємо мішанину різних вигуків і чуток, приміром про готовність вмерти разом з вождем або ж про операцію Путіна.

Однозначно лише те, що всі ці заяви дійдуть кульмінації 9 травня. Піонтковський схильний тут довіряти американській розвідці, яка вже досить добре зарекомендувала себе:

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"І от зараз американська розвідка доволі впевнено говорить, що 9 травня Путін збирається оголосити мобілізацію. Тобто це свідчить про те, що угрупування скажених на чолі з Путіним-Патрушевим жодних висновків для себе не робить і планує продовжувати божевільну війну".

У цих людей, підкреслює політичний діяч, немає жодних воєнних інструментів крім терору. Це зрозуміло насамперед з того, кого назначили командиром:

"Назначили спеціально командиром ката Алеппо, м'ясника Сирії, генерала Дворнікова, все воєнне мистецтво якого два роки полягало в тому, що він розстрілював з повітря абсолютно беззахисні сирійські міста. Там не було ні авіації, ні протиповітряної оборони. Тут йому довелося зіткнутися з іншим супротивом, тому фінал цієї битви буде іншим".

Поки нам лишається уважно спостерігати за подіями у Москві. Піонтковський також впевнений, що паралельно з божевільними діями Путіна-Патрушева невпинно зростає й супротив:

"Я їх називаю помірними російськими імперіалістами, які, звісно, за те, щоб захопити якомога більше українських територій, але вони не збираюся ні розвіюватися в попіл, не збираються доводити до ганебного кінця російську армію, до якого її веде Путін, так що можливий супротив з боку цих структур".

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