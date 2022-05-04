Піонтковський назвав терміни кінця війни в Україні

Піонтковський назвав орієнтовні терміни завершення війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Санкції почали діяти. Росія повертається у середньовіччя. Із новою зброєю контрнаступ українців уже близько. Про це Андрій Піонтковський розповів в інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

З початку війни пройшло уже більше двох місяців. Це якраз той час за який, як нам обіцяли, почнуть діяти Західні санкції. Через нестачу імпортних комплектуючих впаде багато російських галузей. Андрій Піонтковський, російський математик, журналіст, політичний діяч, назвав санкції найстрашнішим ударом по Росії.

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"Це страшніше, ніж будь-який імпорт газу й решта, це удар по грошах, а від комплектуючих залежить все, з'ясувалося. От вони пишаються успіхами і в Україні, і в Росії сільського господарства, так весь насіннєвий фонд в Росії їм немає чим зараз сіяти. Цвяхів, з’ясувалося, не можуть робити в Росії без комплектуючих. Це шлях у повну середньовічну відсталість".

Але самі росіяни, на думку Піонтковського, усвідомлять критичність ситуації лише через місяць-два, коли питання війни і миру будуть вирішуватися вже у найближчі тижні.

Свою роль тут зіграє й постачання Україні зброї від Західних партнерів. Сам Піонтковський прогнозує, що кінець війни близько:

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"Я не буду повторюватися. Це одностайна думка військових експертів – кінець травня, друга половина травня".

Діяч вважає, що мир буде найкращим подарунком до його дня народження, яке 30 червня, саме таку дату Піонтковський для себе відзначив.

Коли закінчиться війна

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що українцям слід налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни може закінчитися за чотири-п'ять місяців. За словами експерта, звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють громадяни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що після 9 травня точно буде відомо, як довго триватиме війна України з Росією. Якщо РФ проведе гучний парад, то вони готові до тривалої та виснажливої війни.