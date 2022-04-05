Піонтковський розкрив загадку "Бучанської різанини"

Російський політолог Андрій Піонтковський назвав звірячі вбивства в Бучі індустріальною акцією РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський політолог Андрій Піонтковський назвав звірські вбивства у Бучі індустріальною акцією РФ. За його словами, вона відбувалася організовано за наказом.
Про це російський політолог Андрій Піонтковський повідомив в інтерв'ю Наташі Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".
Як розповів політолог, стаття Тимофія Сергійцева із заголовком "Що Росія має зробити з Україною" анонсує і повністю репрезентує те, що відбувалося в Бучі.
"Там убито кілька сотень людей. Це неможливо пояснити якимись мародерами, п'яними солдатами, грабіжниками тощо. Це індустріальна акція. Вона відбувалася організовано за наказом", – заявив він.
Піонтковський вважає, що у Москві борються дві концепції війни: концепція скажених і самого Путіна – повна зачистка України, або концепція обмеження операції захисту суверенітету "ЛДНР" у рамках Донецької та Луганської областей.
"Це геноцид населення. Скажені є всередині армії. Це акція, організована досить високому рівні тих армійських генералів, які належать до категорії скажених. Завдання – зірвати будь-які переговори, створити ненависть між росіянами та українцями. Стаття Сергійцева вийшла невипадково. Судячи з цієї акції, скажені беруть гору", – додав російський політолог.
Звірства окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі військові РФ вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично розкидані на вулицях міста. На багатьох жертвах були білі пов'язки, що свідчило про те, що вони беззбройні.
- У Бучі у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким із загиблих по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.