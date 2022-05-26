Полонені українці з Азовсталі: скільки їх, чи можливий "трибунал" і коли обміняють

У нашій сьогоднішній "Пояснювальній записці" шукаємо відповіді на питання щодо долі захисників Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ось уже 10 днів (з 16 травня) триває "тиха" операція з порятунку військових. Українська сторона майже не дає офіційної інформації, пояснюючи це ризиками розладнати переговори щодо обміну полоненими. Від РФ та "ДНР" теж йдуть лише рідкісні медіа-вкидання.

Зібравши по крихтах деякі факти, ми постаралися проаналізувати, що відбувається з захисниками Маріуполя зараз і яке майбутнє на них чекає.

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Скільки українських військових із Азовсталі в полоні

Число бійців, які вийшли з Азовсталі, українською стороною офіційно досі не названо. За даними ж Міноборони Росії, у них у полоні опинилися близько 2000 українських військових.

І це схоже на правду з огляду на те, що кожного полоненого фіксують представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Навряд чи росіяни тут стали б сильно прибрехувати.

До того ж розвідка Великобританії тиждень тому називала приблизно те саме число – 1700 евакуйованих військових + частина тих, що залишилися на заводі.

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Важливий момент полягає в тому, що серед тих, хто вийшов з Азовсталі, далеко не всі бійці полку "Азов". Точніше, азовців – явна меншість.

Весь особовий склад "Азова" (два батальйони спецназу, танкова рота та артдивізіон) – це трохи більше ніж 1000 осіб. За даними військових експертів, зважаючи на великі втрати, у полоні у росіян виявилося максимум 200-300 азовців. Інші полонені – переважно частини морпіхів і прикордонників, що об'єдналися з полком вже під час захисту Маріуполя.

Коли пройде обмін полоненими

І тут знову все у тумані. Те, що обмін рано чи пізно відбудеться, ніхто не сумнівається. І ми про це вже писали. Але от коли це станеться?

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На думку військових експертів, обмін можна було б організувати протягом місяця-двох. Як, наприклад, це було з прикордонниками острова Зміїний. Але тут спливає фактор "Азова", до якого у росіян "особливе ставлення".

Вже очевидно, що для пропагандистського галасу Путін планує влаштувати показові суди у стилі Сталіна. А судитимуть "неонацистів-бандерівців" з "Азова". Але навіть для показухи потрібен час, щоб "відфільтрувати винних", приготувати "докази" та організувати шоу.

Українські військові, евакуювані з Азовсталі. / Фото: Associated Press

Так званий "прєдсєдатєль нарсовєта" так званої "ДНР" Денис Пушилін вже заявив, що перший етап "міжнародного трибуналу" над "неонацистами" пройде наприкінці літа.

Це дає підстави вважати, що на той час напевно станеться перший обмін полоненими. Путін піде на це спеціально напередодні "трибуналу", віддавши Україні частину морпіхів і прикордонників з Азовсталі, щоб показати свою "людяність" на тлі єзуїтського суду. А до нового року, швидше за все, обміняють решту.

Тільки от на азовців чекає особлива пропагандистська гра.

Чи може бути "трибунал" у "ДНР"

Отже, Пушилін заявляє про якийсь "міжнародний трибунал". Але тут є нюанс.

Як пояснює експерт з міжнародного права, юрист Гліб Богуш, міжнародні трибунали створюються державами відповідно до міжнародного права. Але в цьому випадку немає держави! "ДНР" не має навіть ознак держави з міжнародного права. Тобто жодних трибуналів вона створювати не може.

Зараз, згідно з міжнародним правом, є дві конфліктуючі сторони – Україна та Росія. Тому всю відповідальність за те, що відбувається з українськими військовополоненими, несе РФ, яка продовжує залишатися учасником Женевських конвенцій та протоколів до них.

Тобто всі ці вкидання про "трибунали" – ні що інше, як пропагандистське лушпиння для внутрішнього користувача, якому потрібно показати "перемогу над нацизмом". Але куди може дійти ця їхня "перемога"?

Чи можливий розстріл українських військовополонених

Відразу зазначимо: у "ДНР" немає мораторію на страту. Тобто теоретично розстріли там можливі. Однак на це навіть Путін навряд чи піде, бо вбивство полонених є військовим злочином, який у цьому випадку навіть доводити не треба.

У цьому питанні важливу роль відіграє присутність Червоного Хреста – як охоронця міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. Участь представників МКЧХ у процесі була обов'язковою умовою з українського боку, оскільки це бодай якась гарантія того, що наших військових не катуватимуть. Адже Комітет фіксує не лише імена-прізвища, а й поранення та травми полонених.

Представники Червоного Хреста забезпечують не лише безпеку мирних жителів, а й військовополонених. Фото: МКЧХ

Тобто, "трибунал" – як шоу – напевно буде проведено. Захисників Маріуполя буде засуджено, але без катувань та розстрілів. А далі розпочнеться довга історія з поверненням азовців додому.

І ось тут може стати в нагоді…

Медведчук. І його роль обміні

Ви, напевно, вже начиталися повідомлень про те, що Путіну нецікавий Медведчук – мовляв, відпрацьований матеріал тощо. Але кому вірити? Пропагандисту Соловйову? Який нещодавно прочирикав:

Вивчають можливість обміну Медведчука на азовців! Якого нахрін Медведчука?!

Так Соловйов відреагував на заяву члена російської переговорної групи та депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького, який проговорився про можливість подібного обміну.

Не треба вірити крикам пропагандистів. Йде гра на публіку – щоб збити ціну на Медведчука. Мовляв, він нам не потрібний.

Насправді потрібний! І справа не в тому, що він – кум Путіна. Медведчук забагато знає і про "наших", і про "ваших". У тому числі й про замішаних у бізнесі на війні з усіх боків, не лише українського чи російського.

І Україна вже почала свою гру-відповідь, виваливши шматок свідчення Медведчука СБУ, чудово розуміючи, що порушують таємницю слідства. Це – сигнал: ми дещо знаємо...

Звичайно, міняти прямо "кума Путіна" на певну кількість азовців ніхто не буде. Все пройде тихо, під килимом. Медведчук піде "в нагрузку". І Росія заради нього не поскупиться.

Що зараз із українськими полоненими

Командир "Азова" вперше вийшов на зв'язок після евакуації та розповів, що відбувається з нашими бійцями.

Про це розповіла дружина Дениса Прокопенка, який зв'язався із нею по телефону.

Він сказав, що з ним все гаразд, і запитав, як я. Я чула з інших джерел, що умови більш-менш задовільні, – розповіла Катерина Прокопенко.

Вона зазначила, що захисників Маріуполя годують та напувають. А умови відповідають вимогам і за цей короткий період вони не зазнавали насильства. Подробиці читайте тут.