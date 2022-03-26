По Лисичанську окупанти випустили "Точку-У", під землею застрягли шахтарі

Шахтарів намагаються врятувати незважаючи на обстріл / Колаж "Сьогодні"

Війська міжнародного військового злочинця Володимира Путіна продовжують вчиняти злочини проти людяності. 26 березня вдень вони випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у Телеграм.

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Що відомо

За словами Гайдая, 26 березня, у день, коли в регіоні домовилися про "режим тиші", окупанти відкрили вогонь по Лисичанську та Сєвєродонецьку. В результаті у Сєвєродонецьку палають кілька будинків, а у Лисичанську виявилися заблокованими під землею шахтарі.

"Рятівники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею знаходяться працівники. Зараз їх намагаються підняти на поверхню. Росія вдарила по місту ракетою "Точка-У" та градами. Складна ситуація і в Сєвєродонецьку. Тут палає ще один продуктовий склад, два житлових та декілька дачних будинків, пошкоджені гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку", – розповів Сергій Гайдай.

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Обстановка у регіоні