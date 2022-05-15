Перемога на "Євробаченні" та обстріли українських територій: головні заяви влади 15 травня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував результати конкурсу "Євробачення", на якому перемогла Україна. Тим часом Генштаб ЗСУ прозвітував про ситуацію на фронті, а у МВС повідомили про поновлення роботи камер, які стежать за порушеннями правил дорожнього руху. Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви української влади за ранок 15 травня.

Зеленський привітав із перемогою України на Євробаченні

Президент України Володимир Зеленський подякував Kalush Orchestra за перемогу на "Євробаченні-2022". Відповідну заяву глава держави написав на сторінці у своєму Facebook.

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"Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" – Заявив Зеленський.

Генштаб розповів про дії та втрати окупантів

РФ не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, заявили у Генштабі ЗСУ На Слов'янському напрямі окупанти намагалися прорвати оборону українських військ. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не робив. Морально-психологічний стан у підрозділах супротивника залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці. У Маріуполі загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.

Також у Генштабі повідомили про те, що РФ доукомплектує членами екіпажів кораблів 810 окрему бригаду морської піхоти ЧФ РФ через значні втрати в Україні. Морально-психологічний стан у підрозділах РФ залишається на низькому рівні, ворожі підрозділи продовжують зазнавати втрат у живій силі та техніці.

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Втрати супротивника з 24.02 до 14.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано

танків ‒ 1218 (+13) од.

бойових броньованих машин – 2934 (+34) од.

артилерійських систем – 551 (+9) од.

РСЗВ ‒ 195 (+2) од.

засобів ППО – 88 (+0) од.

Літаків – 200 (+0) од.

вертольотів – 163 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 (+6)

крилатих ракет 95 (+0)

кораблів/катерів ‒13 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17)

спеціальної техніки – 42 (+1)

Обстріли регіонів України

Російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Увечері 14 травня загарбники обстріляли Сумську область. Зробили близько 6 пострілів із міномета. На щастя, обійшлося без жертв. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У Запорізькій області російські окупанти влаштували справжні звірства зі своїми ж товаришами по службі. Загарбники створили в'язницю тим, хто відмовляється воювати. Крім того, вони спалюють тіла своїх загиблих військових у курнику. Також війська РФ продовжують обстрілювати Гуляйполе та активно шукають вільні квартири в центральній частині Бердянська та на Бердянській косі. Двері в деяких приміщеннях вони зламують. Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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Російські військові здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку — є влучення в "Азот", технікум, багатоповерхівки. Протягом доби поранено чотирьох мешканців області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Дніпропетровській області росіяни двічі вели обстріл із РСЗВ "Ураган" по мирних жителів України. Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. З його слів, загиблих немає.

Підрозділи ПВК "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети армії РФ у Львівській області, повідомив голова Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький. Ракети було запущено з акваторії Чорного моря.

В Україні запрацюють камери на дорогах

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що з 16 травня в Україні відновлять роботу камери фіксації порушень правил дорожнього руху.

"Камери не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях. Наразі вони проходять тестування і з понеділка запрацюють навіть у тих населених пунктах, які раніше були окуповані армією РФ", – наголосив міністр внутрішніх справ.

Також міністр зазначив, що підрозділи Нацполіції, які були залучені у відсіч збройної агресії РФ, у тих регіонах, де це можливо, вже повертаються до виконання безпосередньо поліцейських функцій, наприклад, патрулювання.