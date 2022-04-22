Майже половина Попасної під контролем окупантів вони насильно вивозять людей – Денісова

Денісова розповіла про дії військових РФ / Колаж "Сьогодні"

Понад 100 жителів Попасної Луганської областіпомерли через російських військових. Також окупанти контролюють майже половину міста. Саме через це евакуація мирних жителів дуже ускладнена.

Про це повідомляє уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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Зараз у місті ще залишається понад 2,5 тисячі жителів, які ховаються в бомбосховищах. До війни у населеному пункті проживало понад 20 тисяч людей.

"Рашисти контролюють майже половину міста, тому евакуація мирних жителів дуже ускладнена, як і доставка гуманітарних вантажів. З окупованої частини Попасної росіяни депортують людей до Первомайська", – йдеться у повідомленні.

Також у містечку не залишилося вцілілих будинків, а медичну допомогу можуть надати лише військові лікарі.

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"Ворог планомірно знищує українські міста на своєму шляху, скоюючи військові злочини, а також злочини проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушуючи вимоги Женевської конвенції 1949 року" , – додала Людмила Денісова.

Ситуація у Луганській області

З початку повномасштабної війни Росії та України в Луганській області було обстріляно кожну медичну установу. Влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб зберегти якомога більше людей, проте росіянам байдуже мирне населення.

Полковник СБУ та МВС, військовий експерт Михайло Притула розповів, що Путін збере всі сили, послаблюватиме Україну веденням бойових дій на Донбасі і одночасно готуватиме атаку на Київ.

і одночасно готуватиме атаку на Київ. 8 квітня російські окупанти випустили дві ракети по залізничному вокзалу в Краматорську, де на той момент жителі міста чекали на свої потяги для евакуації. Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 людей загинули і понад 100 поранених.

Внаслідок ракетного обстрілу вокзалу Краматорська, за оперативними даними, понад 30 людей загинули і понад 100 поранених. Сєвєродонецьк зруйновано майже на 70% . У місті досі залишається близько 20 тисяч людей.

. У місті досі залишається близько 20 тисяч людей. Російські окупанти своїми обстрілами пошкодили у місті основні магістралі водопроводу та знищили два продовольчі склади. Наразі водопостачання зупинили.

Війська РФ обстрілюють практично всі райони, зрівнюють із землею житлові будинки, об'єкти соціальної інфраструктури та об'єкти критичної інфраструктури.

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