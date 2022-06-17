Майже біля мети. Українським військовим до Херсона залишилося 15-18 км

ЗСУ підійшли до Херсона на 15-18 км, заявив Арестович. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ВСУ майже впритул підійшли до Херсона.

Про це він повідомив в ефірі Фейгін LIVE.

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"На Херсонському напрямку ми активно рухаємося. Так само, як і на Ізюмському (Харківська область. – ред.) І у нас замиготіли фотографії, на яких уже видно Херсон", – заявив Арестович.

На прохання Фейгіна уточнити, як близько ЗСУ підійшли до міста, радник голови ОПУ сказав, що це 15-18 км. З пагорбів уже видно.

Радник глави Офісу президента заявив, що нашим військовим вдалося підійти до Посад-Покровського та Мирного. У Генштабі говорили, що сьогодні цими населеними пунктами лупили окупанти, а це означає, що там уже стоять ЗСУ.

ЗСУ просунулися до Херсона і змусили окупантів зайняти оборонні позиції

Українські контратаки 14 червня змусили російські війська на Південному напрямку зайняти оборонні позиції. ЗСУ просунулися та опинилися в межах 18 км від окупованого Херсона. Водночас, точні позиції українських військових поки що не підтверджені. Про це повідомив американський інститут вивчення війни (ISW).

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За даними військових аналітиків, ЗСУ чинять значний тиск на російські сили, щоб посилити свої оборонні рубежі на півдні. Окупанти мінують берег річки Інгулець, ймовірно, у відповідь на українські контратаки в районі Давидова Брода на північному заході Херсона та у напрямку Миколаєва та Кривого Рогу з окупованих кордонів у Херсоні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , що в Генштабі заявили про успіхи ЗСУ та величезні втрати окупантів. Крім того, ми писали , що українські захисники знищили штаб окупантів під Харковом