Під Харковом розбито окупантів у формі ЗСУ, під Білгородом противник зібрав 90 ударних вертольотів – Генштаб

Росія стягнула нову військову техніку до кордону України ЗСУ продовжує знищувати ту, що знаходиться на нашій території / Колаж "Сьогодні"

На 56 добу героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню ворог зазнає втрат на Донбасі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Фейсбуці .

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Донбас

Нині основні воєнні дії відбуваються на східному напрямку. Тут противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Завдає систематичні авіаудари по військових та цивільних об'єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації.

Противник провів перегрупування військ на Ізюмському напрямку. У районі населеного пункту Дібрівне ворог пішов у наступ і місцями мав успіх. У районі населеного пункту Стара Гнилиця російським військам не вдалося просунутися, вони зазнали втрат і відійшли.

На Донецькому та Таврійському напрямах супротивник розвідує маршрути висування та підготовку до подальшого наступу у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов'янськ із північного сходу. Сюди з території РФ переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу. Щоправда, додому звідси виведено батальйонну тактичну групу зі складу 150-ї мотострілецької дивізії, яка втратила боєздатність.

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Вкотре ворог намагався закріпитися у західній та північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі.

Блокада міст

Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, провалилася спроба взяття під контроль Довгенько (Харківська область), звідки противник відступив із втратами. Тут було помічено ворожі формування, одягнені у військову форму українського зразка.

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Продовжуються авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог робить штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

У Запорізькому напрямку за підтримки вогню артилерії противник відновив наступ на напрямі населеного пункту Темирівка.

На кордоні

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не робив. Зберігається ймовірність ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури з аеродромів Білорусі.

На Сіверському напрямі ознак формування супротивником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України. На території Білгородської області, РФ завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних та багатоцільових гелікоптерів.

Обстановка