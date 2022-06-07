Під прицілом Київ та Волинь? Чи розпочне Росія новий наступ за участю Білорусі

Росія може почати наступ за двома напрямками: з півночі - на Київ і з боку Білорусі на Волинь. Фото: колаж "Сьогодні"

У той час як на Донбасі тривають запеклі бої, російські окупанти продовжують стягувати війська та техніку до північних кордонів України. Ворожа авіація бомбить Чернігівську та Сумську області, 5 червня обстрілу піддався Київ, а на кордон Білорусі привезли ракетні комплекси та бойові літаки. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається на прикордонних територіях і чи зможе Росія розпочати новий наступ одразу за двома напрямками: з півночі – на Київ та з боку Білорусі на Волинь.

Авіаудари по прикордонних територіях

Північний кордон України, до якого ворог підтягнув війська, дедалі частіше опиняється під обстрілами. Як повідомили у Державній прикордонній службі, протягом 4 червня ворожа авіація тричі атакувала прикордонну територію нашої країни.

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"Після обіду ворожий літак, що зайшов з боку російського села Миколаївка, здійснив 6 пусків ракетами по населеному пункту Шосткинського району Сумської області. За 3 години до цього російський безпілотник здійснив скидання двох вибухових пристроїв у Великописарівському районі Сумщини. А близько 4-ї години ранку 6 пусків ракет, що розірвалися на околиці прикордонного населеного пункту Сумського району", – розповіли у ДПСУ.

За словами прикордонників, цього ж дня ворог випустив 19 мін у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області, а 6 червня – близько 30 мін у Сумській області.

Ворожа авіація атакує прикордонну територію України

Ракетний обстріл Києва та погрози Путіна

5 червня стратегічна авіація Росії з акваторії Каспійського моря ракетами атакувала Київ. Вибухи сталися у Дарницькому та Дніпровському районах міста, постраждала людина.

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У Міноборони РФ повідомили, що "ВКС Росії високоточними ракетами знищили на околиці Києва танки Т-72 та іншу бронетехніку, поставлену в Україну східноєвропейськими країнами". Проте голова Укрзалізниці Олександр Камишін цю інформацію спростував.

"4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, що знаходиться на лівому березі Києва. Росія вкотре збрехала. На території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував вагони та зерновози, що використовуються для вивезення експортної продукції" , – заявив Камишін у Telegram.

Незабаром після ракетного обстрілу Києва Кремль опублікував інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна, в якому він погрожував Україні новими ударами, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії.

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"Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби поразки по тих об'єктах, по яких удари поки не наносяться" , – сказав Путін.

Раніше кремлівські чиновники заявляли, що під прицілом російських ракет можуть опинитися українські "центри ухвалення рішень" – будівлі Офісу президента, Генштабу та Міноборони. Ракетний обстріл Києва може продовжитися.

Та чи почнеться наземне вторгнення з півночі – питання неоднозначне. І не тільки тому, що мало хто може зрозуміти, що у Путіна в голові. Просто тут потрібно вирішувати рівняння з багатьма невідомими.

Столиця – пріоритетна ціль окупантів

Після повідомлень у ЗМІ про ймовірність другого наступу на Київ голова військової адміністрації столиці генерал Микола Жирнов заявив, що ознак формування російських військ для наступу зараз немає, проте така небезпека залишається.

"Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Загроза повторного наступу залишається" , – сказав Жирнов.

Він також додав, що Росія може використати для ще одного вторгнення в Україну – територію Білорусі.

Микола Жирнов: "Київ є пріоритетною метою захоплення російськими військами" / Фото: Укрінформ

Білорусь озброїлася і готується до навчань

Відповідно до зведення Генштабу ЗСУ за 6 червня, у Білорусі вздовж кордону з Україною присутні збройні сили Росії з ОТРК "Іскандер-М", зенітно-гарматними комплексами "Панцир-С1", зенітними ракетними системами С-400 та літаками оперативно-тактичної авіації. Активізувалися також війська самої Республіки. До кордону з Україною прибули колони військової техніки, а Міністерство оборони Білорусі організувало закупівлю 20 тисяч солдатських жетонів.

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, пройдуть планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами. Це тривожно: навчання часто безпосередньо випереджають початок військових дій. Росія атакувала Україну одразу після своїх військових "навчань".

Гомельська область Білорусі – прикордонна. З українського боку тут Чернігівська та Київська області.

"Заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області" , – повідомив військовий комісар області Андрій Кривоносов.

Андрій Кривоносов: "Заплановано заходи вогневої підготовки" / Фото: БЕЛТА

Крім того, у Жлобинському районі з 28 червня по 16 липня відбудуться військові збори до територіальних військ. За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів воєнного стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

Територіальних військ у Білоруській армії раніше не було. За словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, ідея про створення територіальних військ з'явилася ще до війни у зв'язку з тиском з боку НАТО у Польщі, Литві та Латвії. Як і військові збори, формування нового угруповання військ може означати, що Білорусь готується взяти участь у війні з Україною.

Військові збори та формування нового угруповання військ та ополчення може вказувати на те, що Білорусь готується взяти участь у війні з Україною / Фото: БЕЛТА

Путін може змусити Лукашенка

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Лукашенко не хоче вплутуватися у війну з Україною і намагається "водити Путіна за ніс". Проте на думку Жданова, президент РФ все таки може змусити його піти на такий крок.

"Лукашенко багато в чому залежить від Кремля, і у президента РФ вистачає важелів тиску. Наприклад, Путін може залякати тим, що сприятиме усуненню Лукашенка від влади" , – каже "Сьогодні" Жданов.

На думку експерта, Лукашенко розуміє, що якщо віддасть наказ про наступ на Україну – це викличе масове невдоволення як серед громадян Білорусі, так і серед військовослужбовців республіки.

"Соціологія показує, що більшість білорусів не хочуть воювати з Україною. Якщо Лукашенко ухвалить рішення про вторгнення, населення та армія можуть об'єднатися проти нього. Водночас і Путін може докласти максимум зусиль для повалення Лукашенка з посади президента" , – говорить Жданов.

Олег Жданов: "Путін може змусити Лукашенка воювати з Україною" Фото: Facebook

За словами Жданова, якщо все ж таки Лукашенко віддасть наказ про наступ, намагаючись захопити Волинську область України, то з великою ймовірністю армія Білорусі буде розгромлена підрозділами ЗСУ.

"Для вторгнення білоруси зможуть задіяти близько 25 тисяч солдатів. Проте кордон з нашого боку укріплений, і ЗСУ готові їх зустріти. Плюс на нашу користь грають особливості місцевості – ліси та болота, які не дають можливості атакувати нас широким фронтом. Ворог буде обмежений у маневрах і знищений так, як раніше було знищено російських окупантів у лісах Чернігівської області" , – каже Жданов.

Про те, що Білорусь може вплутатися у війну з Україною, говорить "Сьогодні" і військовий експерт Якуб Войнаровський.

"Основні війська армія РФ сконцентрувала на Донбасі. На інші напрямки сьогодні у неї недостатньо сил. Тому для прориву з Волинського напрямку Кремль може спробувати залучити додаткові військові ресурси та живу силу Білорусі. Але тут важливо, яке рішення ухвалить Лукашенко, зваживши всі "за" та "проти", – говорить експерт.

Москва мріє взяти під контроль Київ

Войнаровський також упевнений, що Москва не відмовилася від планів взяття Києва.

"Усі заяви Кремля про те, що росіяни не хотіли захопити Київ – брехня. У розпорядженні української розвідки є тому докази – секретні військові документи РФ. Москва все ще мріє взяти під контроль Київ, але сил для цього поки що недостатньо. Зараз завдання номер один для окупантів – це захоплення Луганської та Донецької областей. Якщо вони досягнуть своїх цілей на Донбасі, можливо, питання повторного штурму Києва та вторгнення з боку Білорусі – активізується" , – підсумував експерт.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на маневри збройних сил Білорусі на кордоні з Україною. Він зазначив, що поки що немає реальних ризиків атаки з боку північного сусіда. Проте Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

"Ми готуємося до всіх ризиків вторгнення, але поки що наші аналітики, експерти не бачать реальних ризиків вторгнення з Білорусі" , – сказав президент.

Зеленський розповів, чи зможе Білорусь ввести свої війська в Україну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старикове і Катеринівка Сумської області та Кам'янська Слобода Чернігівської області.

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