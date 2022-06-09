Подавився шашликом? Військовий експерт назвав справжню причину смерті командира "ДНР"

Дмитро Снєгирьов розповів, що сталося з Романом Кутузовим. Фото: колаж "Сьогодні"

Командир так званого "1-го армійського корпусу ДНР" Роман Кутузов помер не внаслідок артобстрілу, а під час вибуху в одному з кафе Луганська. НП сталася ще 30 травня. Це ще раз підтверджує, що Росія поширює фейки та пропаганду.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов ведучим Андрію Булгарову та Віталію Прудиусу на каналі "Україна 24".

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Нові деталі смерті Кутузова

За офіційною версією російської сторони, Кутузов загинув унаслідок артобстрілу у районі села Миколаївка Луганської області.

Але 30 травня з'явилася інформація, що у Луганську у кафе "Кавказ" стався вибух. Внаслідок цього виникла пожежа, яка знищила будівлю. Під час вибуху у приміщенні перебували високопосадовці Росії.

"Кутузова було ліквідовано внаслідок вибуху. Ймовірно, це був недопалок чи він подавився шашликом у кафе "Кавказ", – наголосив Снєгирьов.

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Що відомо про загибель Кутузова?

Артилерія ЗСУ 5 червня знищила на Донбасі командира так званого "1-го армійського корпусу ДНР" Романа Кутузова. Таку інформацію оприлюднив у Facebook офіцер морської піхоти ЗСУ Дмитро Іванов.

"Наші "задвухсотили" неабияку птаху – командира 1 АК "ДНР" Романа Кутузова. Цілий "генерал-майор". Прославився як людина, яка дуже любила методи пана Жукова і тому кидала м'ясо в бій як... як м'ясо", – розповів український морпіх.

За інформацією Іванова, 5 червня Кутузов "віддав 1-й та 100-й бригаді самовбивчий наказ щодо штурму одного населеного пункту на Донеччині".

"Війська чи то не поспішали це виконувати, чи взагалі забили на наказ – точно не відомо, але Ромка був вимушений очолити штурм, приїхавши на передову. Ну такий гарний, на білому коні, прямо як Безугла у камуфляжі, тільки красивіший. У результаті роботи нашої арти поїхав додому у пакетику. Арта, ви красунчики!" – пише Іванов.

Раніше ми розповідали, що окупанти шоковані загибеллю командира. У так званій "ДНР" почали писати про загибель "високопоставленого" командира "республіки". Депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін у своєму Telegram-каналі назвав лише ім'я – Роман.