Підготовка до оборони Донбасу та звірства російських окупантів: ситуація в Україні 6 квітня

ЗСУ готуються захищати Донбас, а українці збирають факти злочинів окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 42-й день повномасштабної війни із Росією. Окупанти готують новий наступ, а українці продовжать тримати оборону та фіксувати нові підтвердження військових злочинів РФ.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні події за вечір 5 квітня та ранок 6 квітня.

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Зеленський та Макрон обговорили звірства російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили питання звірств російських окупантів у Київській області.

"Російські звірства на Київщині необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими болючими санкціями. Про це йшлося у нашій черговій розмові з Еммануелем Макроном. Також говорили про переговори та гуманітарну допомогу заблокованим містам. Спасибі, друже, за принципову позицію", – написав Зеленський на своїй сторінці у Twitter після завершення розмови.

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В вечірньому зверненні до громадян Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на те, що російські окупанти переважають чисельно, українці переможуть, тому що борються за долю народу.

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"Ми усвідомлюємо, що загарбники переважають чисельно. Що вони більше техніки. Ми знаємо про спроби російських керівників зібрати по всій Росії нових дурнів із курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та терміновиків, щоб направити їх усіх на забій у ще один наступ. Але ми не маємо іншого вибору – вирішується доля нашого народу. Ми знаємо, за що боремося. І робимо все для перемоги", – сказав український лідер.

Він розповів, що запропонував провести глобальну конференцію ООН у Києві та поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Франція надасть необхідну технічну та експертну підтримку для розслідування злочинів російських окупантів.

"Готуємо новий пакет потужних санкцій проти Росії – вони мають бути пропорційні тяжкості злочинів", – сказав президент.

Також Зеленський розповів, що у Києві очікують візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і в високого представника із зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля.

"Готуємось прийняти вже найближчим часом президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн та голову європейської дипломатії Жозепа Борреля. Працювати разом у Києві – це те, що буде позитивно оцінено багатьма народами світу. І не лише в Європі. Бо зараз Київ – це столиця глобальної демократії, боротьби за свободу для всіх на європейському континенті", – сказав він.

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В Україну із США прибули засоби захисту від хімічної зброї

США надають Україні засоби захисту, які можна розгорнути при застосуванні Росією хімічної та біологічної зброї. Частина коштів уже прибула до України, повідомляє Reuters.

"Постачання надаються уряду України у світлі попереджень США та інших країн, що Росія може застосувати таку зброю. Можливо, РФ планує операцію під "фальшивим прапором", щоб закласти основу для такої зброї", – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Джен Псакі: "Росія може застосувати хімічну зброю" Фото: АР

Естонія поставила Україні партію гаубиць, протитанкових ракет, мін та дронів

В Україну прибув вантаж воєнної допомоги з Естонії. Про це йдеться у заяві посольства Естонії в Україні.

"У партію поставленої зброї входять протитанкові ракети, протитанкові міни, одноразові гранатомети, ручні гранати, гаубиці та боєприпаси. Українській стороні передані також каски, бронежилети, засоби зв'язку, безпілотники, прилади нічного бачення, лазерні далекоміри, медичне", – йдеться у повідомленні.

Втрати російських окупантів становлять 18 600 осіб

За шість тижнів війни втрати російських окупантів становлять 18600 осіб, 150 літаків, 135 вертольотів, знищено майже 700 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 18 600 осіб;

танків – 684 одиниць;

бойових броньованих машин – 1861 одиниць;

артилерійських систем – 332 одиниці;

РСЗВ – 107 одиниць;

засоби ППО – 55 одиниць;

літаків – 150 одиниць;

вертольотів – 135 одиниць;

автомобільної техніки – 1324 одиниць;

кораблі /катери – 7 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 одиниць;

Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Росія зосереджує сили на Донецькому та Луганському напрямку

Російські окупанти основні зусилля зосереджують на Донецькій та Луганській областях. Також противник намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 6 квітня.

"Основні зусилля ворог зосереджується на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей, житловим кварталам міст", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одночасно ворог намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровсько-молдавської республіки для підтримки наступальної операції на вказаному напрямку. На аеродромі Тираспіль здійснюється підготовка до прийому літаків.

Узгоджено 11 гуманітарних коридорів

На 6 квітня узгоджено організацію 11 гуманітарних коридорів. Про це заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджені наступні коридори:

З Маріуполя у Запоріжжі на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами. З міста Токмак у Запоріжжі на власному транспорті та автобусами. З міста Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті. З міста Гуляйполе у Запоріжжі на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою. З міста Мелітополь у Запоріжжі на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси із Запоріжжя з гуманітарною допомогою. З міста Сєверодонецьк до міста Бахмут. З міста Лисичанськ до міста Бахмут. З міста Попасна до Бахмута. Із селища Гірне до міста Бахмут. З міста Рубіжне до Бахмута.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.

Також ми інформували, що голова Луганської ОВ Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.