Порушили питання гарантій безпеки. Перші подробиці переговорів України та РФ у Туреччині

Подоляк розкрив деталі переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Стамбулі, де зараз тривають переговори української та російської делегацій, обговорюють два ключові питання – міжнародні гарантії безпеки для України, а також припинення вогню.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Зараз тривають інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Ключове з них – договір про міжнародні гарантії безпеки для України, тільки саме з ним ми зможемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", – сказав він.

Друге важливе питання, яке зараз обговорюють на переговорах, – припинення вогню, щоб Україна могла вирішити всі гуманітарні проблеми, які вже накопичилися.

Що ще вимагає Україна на переговорах?

Глава МЗС України Дмитро Куліба назвав такі вимоги:

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