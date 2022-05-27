Подоляк злякав прогнозом, що буде у разі перемоги РФ

Михайло Подоляк спрогнозував можливу Третю світову війну. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у разі перемоги РФ розпочнеться Третя світова війна. За його словами, росіяни захочуть довести, що вони справді "друга армія світу". Також Росія ненавидітиме українців набагато більше.

Про це Подоляк розповів в ефірі національного телемарафону.

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"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Ставатимуть дедалі більшими і масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія нас ненавидітиме набагато більше. Тому що ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі. І вони захочуть помститися нам", – заявив радник голови ОП.

Він зазначив, що інтенсивні бої пов'язані з наміром Російської Федерації забрати частину територій. Наразі країна-агресор зібрала достатньо ресурсів на сході України і поставила на кін все, що було.

"Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь договір, юридично, який фіксуватиме підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим йде дипломатична робота на рівні політичних радників з погляду, а які гарантії після війни", – наголосив Подоляк.

Сорос заявив, що вторгнення РФ в Україну могло стати початком Третьої світової війни

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни. Через це Заходу важливо завдати поразки силам президента РФ Володимира Путіна. Про це пише Reuters.

"Вторгнення могло бути початком Третьої світової війни і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", — сказав Сорос.

Він зазначив, що Путін, який каже, що "спецоперація" в Україні йде за планом і досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою, і готується до переговорів про припинення вогню.

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"Але перемир'я є недосяжним, тому що йому не можна довіряти. Чим слабкішим стає Путін, тим більш непередбачуваним він стає", — додав він.

Мільярдер підкреслив, що Євросоюз має зрозуміти, що Путін може відключити російський природний газ, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".

"Я не можу передбачити результат, але Україна безперечно має шанси на перемогу", — підсумував Сорос.

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