Подоляк назвав дві умови для "непоганого діалогу" на зустрічі Зеленського з Путіним

Михайло Подоляк про переговори Зеленського та Путіна / Колаж "Сьогодні"

Є унікальна нагода отримати переговори президента України Володимира Зеленського та голови РФ Володимира Путіна. Проте зустріч потрібно дуже ретельно підготувати.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю телеведучому Тигран Мартіросяну на Youtube-каналі. Україна 24 ".

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Дуже добре, якщо буде зустріч президентів, але бажано, щоб вона відбулася після того, як ми вже покажемо всю картинку недієздатності російської армії. Також усі документи мають бути підготовлені, правильно підготовлені у межах переговорного процесу. Коли будуть ці дві складові, а також президент, який абсолютно точно розуміє опонента, розуміє де і як він повинен вести діалог, то ми отримаємо непоганий діалог для України. Це моя точка зору", – каже Михайло Подоляк.

Радник глави Офісу президента впевнений, що помічники Володимира Путіна надають йому хибну картину щодо війни України з Росією.

"Україно, якби вони об'єктивно дивилися, одна з найбільш конкурентно сильних та стабільних країн для східної Європи. Ми прозора країна, ми відкриті, у нас завжди були відкриті кордони. Чому ми досі не в альянсах, не в європейських союзах. Усі боялися РФ відкрито, вони нам це й казали: "Ми боїмося", тому ми були ніби з ними, але біля них. від Росії. А Росія завжди була інтегрована у свою улюблену візантійську концепцію. Звичайно, важко буде європейському президентові говорити з візантійським президентом", – додав Михайло Подоляк.

Зеленський пообіцяв відновити всі межі України

Вся лінія державного кордону України буде відновлено. Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, передає прес-служба ВП Telegram-каналі.

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"Прийде час, і буде відновлено всю лінію державного кордону України. І щоб це сталося швидше, ми повинні бути зосередженими, готовими сміливо дивитися в очі злу і відповідати на кожну злочинну дію проти України, проти наших людей, проти нашої свободи. Зло буде покарано", – сказав він.

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