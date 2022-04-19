Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну

Подоляк розповів про необхідність ембарго / Колаж "Сьогодні"

Якщо війна в Україні затягнеться, це може загрожувати продовольчою кризою в усьому світі. Для цього потрібно вже зараз ввести ембарго на російські нафту та газ, адже це єдиний спосіб закінчити війну.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Затяжна війна в Україні може спричинити за собою продовольчу кризу в усьому світі, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію запровадженням нафтового та газового ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає і те, й інше", – написав Подоляк.

Хто проти ембарго та чому?

Деякі країни все ж проти ембарго, незважаючи на загрозу продовольчої кризи.

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Австрія

Країна підтримує нові санкції ЄС проти Росії, проте 11 квітня у Москві під час зустрічі з Путіним міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер виступив проти припинення постачання російського газу.

Глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявив, що його країна не підтримуватиме ембарго Євросоюзу на російський газ. За його словами, є інші санкції, які можна застосувати проти Росії через її звірства в Україні.

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Угорщина

Країна найбільше залежить від російської енергії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан виступає проти санкцій. Однак він схвалив заборону російського вугілля.

Орбан пообіцяв ветувати будь-яку спробу запровадити енергетичне ембарго. На його думку, це "вб'є" його країну.

Німеччина

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що раптове припинення постачання кине "всю Європу в рецесію". Головна його теза – санкції не мають ударити по європейських державах сильніше, ніж по російському керівництву.

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