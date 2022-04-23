Подоляк про деблокацію Маріуполя: Обговорюються всі способи

Усі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються, вважає Михайло Подоляк. Колаж "Сьогодні"
Маріуполь – це юридично та фактично серце України. Там на сьогоднішній день є достатня кількість мирних жителів та наших військових, яких ми хочемо забрати, бо місто Маріуполь на 95% вже стерте з лиця землі. Він буде дозачищений, дознищений і таке інше.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Сьогодні".
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"Є кілька сценаріїв. Президент Володимир Зеленський озвучував те, що ми готові і до військової деблокади Маріуполя – для нас це важливо, щоб забрати людей. Президент сказав також про те, що якщо буде умисне вбивство на "Азовсталі" наших захисників, тобто коли Російська Федерація таки у прямому ефірі спробує вбити всіх, скинути на них сотні авіаційних бомб, то це блискавично зупинить переговорний процес, зокрема у його політичній складовій", – вважає Подоляк.
За його словами, постійно йдуть консультації з російською стороною щодо того, щоб зробити гуманітарний коридор в Україну та забрати хлопців у повному обсязі без жодних умов.
"Є треті країни, зокрема Туреччина, яка готова брати участь у тому, щоб через Азовське море вивести всіх, хто сьогодні є на "Азовсталі". Була пропозиція наших військових, які перебувають на "Азовсталі", щоб ми там провели спеціальний раунд переговорів та під наші домовленості ми забрали хлопців. Я готовий приїхати туди разом з Давидом Арахамією, ми чекаємо відповіді від російської сторони – чи готові вони приїхати туди? Ми разом забрали б хлопців і вивезли б їх з Маріуполя", – підкреслив Подоляк.
Тобто, всі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються.
"Ми інтенсивно цим займаємося. Тому що для нас усі ці хлопці – це просто неймовірні герої, яких потрібно для України зберегти обов'язково. І ми це робитимемо у будь-якому випадку, тому що Маріуполь – це символ сьогоднішньої України, символ України, яка буде до кінця боротися за свою свободу.І ці п'ять з половиною тижнів, які вони піддавалися інтенсивній атаці з боку російських військ, що перевищують їх десятикратно в силах і в техніці, довели, що Україна саме та і завжди боротиметься.І ми розуміємо, що символічно для Російської Федерації знищити цих захисників. Для нас це неприйнятно у жодній формі", – сказав він.
Обстановка у Маріуполі
- З аналогічним проханням про допомогу в евакуації до цивілізованого світу звернувся до журналістів американського телеканалу CNN командир 36-ї бригади морської піхоти України Сергій Волинський (Волина).
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну своїх заблокованих Росією цивільних та військових у Маріуполі на полонених росіян.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню .