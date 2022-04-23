Подоляк про деблокацію Маріуполя: Обговорюються всі способи

Усі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються, вважає Михайло Подоляк. Колаж "Сьогодні"

Маріуполь – це юридично та фактично серце України. Там на сьогоднішній день є достатня кількість мирних жителів та наших військових, яких ми хочемо забрати, бо місто Маріуполь на 95% вже стерте з лиця землі. Він буде дозачищений, дознищений і таке інше.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Сьогодні".

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"Є кілька сценаріїв. Президент Володимир Зеленський озвучував те, що ми готові і до військової деблокади Маріуполя – для нас це важливо, щоб забрати людей. Президент сказав також про те, що якщо буде умисне вбивство на "Азовсталі" наших захисників, тобто коли Російська Федерація таки у прямому ефірі спробує вбити всіх, скинути на них сотні авіаційних бомб, то це блискавично зупинить переговорний процес, зокрема у його політичній складовій", – вважає Подоляк.

За його словами, постійно йдуть консультації з російською стороною щодо того, щоб зробити гуманітарний коридор в Україну та забрати хлопців у повному обсязі без жодних умов.

"Є треті країни, зокрема Туреччина, яка готова брати участь у тому, щоб через Азовське море вивести всіх, хто сьогодні є на "Азовсталі". Була пропозиція наших військових, які перебувають на "Азовсталі", щоб ми там провели спеціальний раунд переговорів та під наші домовленості ми забрали хлопців. Я готовий приїхати туди разом з Давидом Арахамією, ми чекаємо відповіді від російської сторони – чи готові вони приїхати туди? Ми разом забрали б хлопців і вивезли б їх з Маріуполя", – підкреслив Подоляк.

Тобто, всі способи деблокади Маріуполя сьогодні обговорюються.

"Ми інтенсивно цим займаємося. Тому що для нас усі ці хлопці – це просто неймовірні герої, яких потрібно для України зберегти обов'язково. І ми це робитимемо у будь-якому випадку, тому що Маріуполь – це символ сьогоднішньої України, символ України, яка буде до кінця боротися за свою свободу.І ці п'ять з половиною тижнів, які вони піддавалися інтенсивній атаці з боку російських військ, що перевищують їх десятикратно в силах і в техніці, довели, що Україна саме та і завжди боротиметься.І ми розуміємо, що символічно для Російської Федерації знищити цих захисників. Для нас це неприйнятно у жодній формі", – сказав він.

Обстановка у Маріуполі