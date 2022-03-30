Подоляк про переговори з Росією: Роль Абрамовича одна з ключових

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Російський олігарх Роман Абрамович відіграв важливу роль у переговорах між Україною та РФ – про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.

"Щодо Романа Абрамовича, це практично офіційна інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням переговорної логістики між групами, які досить прохолодно, м'яко кажучи, ставляться одна до іншої — у нас же війна. І для того, щоб сам переговорний процес був мобільнішим, конструктивнішим і так далі, — саме над цим працює Роман Абрамович", — пояснив він.

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За словами Подоляка, без Абрамовича сторонам було б складніше домовитись про зустріч.

"Він досить ефективно над цим працює — ви ж бачите, що у нас переговори йдуть, постійно і в онлайн-форматі, і в очному форматі. Тому я вважаю, що його роль — одна з ключових. Якби не було такого посередника, набагато складніше нам би було встановлювати комунікацію", — розповів радник голови ОП.

Переговори України та Росії