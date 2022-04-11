Подоляк про приїзд Джонсона у Київ: Це символ того, що Україна не програє

Михайло Подоляк про зустріч Бориса Джонсона з Володимиром Зеленським / Фото: Колаж: Сьогодні

До Києва приїжджав з неоголошеним візитом прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Своїм візитом Джонсон показав, що Україна не програє, бо до тих, хто потенційно програв, ніхто не приїжджає. Чимало лідерів хочуть показати, що солідарні з Україною.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив в інтерв'ю телеведучому Тиграну Мартиросяну на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Ми зараз намагаємося максимально широко висвітлювати візити. І пан Джонсон показав головне. Він показав, що в принципі сміливим політиком можна бути. Ось пан Зеленський робить це вже 46 днів, а пан Джонсон своїм приїздом саме це показав. Це символ того, що Україна не програє, тому що до тих, хто потенційно програв, ніхто не приїжджає. Ми бачимо за прикладом РФ", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що багато лідерів приїжджають в Україну. Вони в такий спосіб показують, що солідарні з Україною.

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"По-друге, що вони точно вірять у перемогу України, по-третє, що вони розуміють всю гнилість сучасної Російської Федерації і для них це неприйнятно. По-четверте, у нас дуже багато практичної допомоги, яка йде. І Британія є лідером. Взяла на себе лідерські функції з погляду об'єднання програм усієї допомоги для України. Модерувати їх потрібно, інтенсифікувати їх потрібно. І ось це все символізував цей візит", – сказав Подоляк.

Він додав, що будь-який візит показує, що Україна стала символом свободи, центром Європи і що тут зосереджена боротьба між добром та злом.

"Між цінностями вільними та цінностями тоталітарних режимів. Тому всі, хто сюди приїжджають, вони таким чином солідаризуються не просто з Україною, а з тим, що для них справді важливі цінності демократії, свободи, права вибору, конкуренції тощо. І ми це все розуміємо чудово. Багато лідерів це починають розуміти. Я думаю, що це наростатиме, тому що в Росію можуть поїхати лише лідери, які символізують пітьму, бажання придушувати, знищувати силою", – сказав Подоляк.

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За його словами, Україна є місцем, куди потрібно приїжджати для того, щоб відчути, що світ змінюється.

"Світ буде іншим. Світ після цієї війни точно не буде таким, яким був до неї. Будуть інші правила, інші інститути безпеки. Так, це не питання одного-двох місяців після війни, це питання кількох років. Але буде переформатовано і архітектуру вільного світу, й архітектуру захисту цього світу від подібних режимів, який є режимом пана Путіна", – зазначив Подоляк.

Що відомо про візит Джонсона до Києва

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