Подоляк пояснив, чому Росія намагається знищити Маріуполь

Люди досі залишаються у зруйнованому Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні
Для РФ символічне знищення Маріуполя та "Азова". Але шанс урятувати людей є, якщо до зустрічі приєднаються світові політичні лідери.
Про це розповів антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Для них символічно знищити Маріуполь та символічно знищити "Азов", нажаль. Але, я вважаю, що в світі є достатньо сміливих людей, зокрема політичних лідерів інших країн, які готові були б виконати посередницьку міссію в Маріуполі", – каже він.
За його словами, ця зустріч у Маріуполі може допомогти врятувати людей та світ готовий допомогти в цьому Україні.
"Тобто ми їдемо, наприклад, з українского боку, з россійського боку їдуть там будь-хто, нам не важливо хто приїде і я впевнений, що десятки політичних лідерів міжнародних інституцій були б готові стояти поруч з нами для того, щоб ми забрали людей. Тобто треба з повагою ставитись, світ дійсно хоче допомогти вирішити цю велику гуманітарну катастрофу. На жаль, російська сторона демонструє абсолютну закритість...", – додав Подоляк.
Подоляк назвав дієві санкції проти оточення Путіна
Михайло Подоляк розповів, що світова спільнота може задіяти кілька потужних інструментів впливу на оточення Володимира Путіна.
За його словами, перший інструмент – обов'язкове тотальне нафтове ембарго.
Радник голови ОПУ також нагадав, що французький міністр фінансів Ле Мер заявив про фактичне заморожування активів ЦБ РФ на суму 22 млрд євро.
А найдієвіші інструменти, за словами Подоляка, в руках американського Мін'юсту, яке створило або активувало роботу кількох спеціальних груп з пошуку та арешту російського майна на Заході.